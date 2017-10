Päivän lehti 3.10.2017

Asemies avasi tulen festivaaliyleisöön Las Vegasissa – ainakin 58 kuoli ja yli 500 loukkaantui

Kun

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Poliisin

Konserttivieraat

https://www.hs.fi/haku/?query=joe+pitzel

Ampumisen

Paddockin

Kuolleiden

Las Vegas

Suomalaiset Las Vegasissa: ”Emme yhtään tienneet, minkä takia juoksemme”

Suomalainen

Hotellin

Veikkauksen