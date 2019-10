Päivän lehti 3.10.2019

Rakennetaan Tapiolan uimahalli uudelleen

Museoviraston mielestä Tapiolan uimahallia ei saa purkaa, koska se on rakennustaiteellisesti yksi Tapiolan helmistä (HS Kaupunki 30.9.). Riitelyssä yksi vaihtoehto on muuntaa uimahalli muuhun käyttötarkoitukseen sopivaksi. Toinen on purkaminen ja arkkitehtikilpailun järjestäminen.