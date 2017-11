Päivän lehti 3.11.2017

Vuorineuvoksilla olisi opittavaa Supercelliltä

Kainuun Sanomat

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Savon Sanomat

Kaleva

kiittää verotilastoissa näkyvää Supercell-peliyhtiön ja sen johtajien halua maksaa veroja Suomeen.”Tällainen isänmaallisuus ei ole ollut viime vuosikymmeninä tavanomaista yritysmaailmassa.””Suomalaisillakin yhtiöillä on usein holdingyhtiöitä maissa, joissa verotus on keveää ja joskus aivan olematontakin. Supercellin esimerkin toivoisi johtavan siihen, että tällaisista järjestelyistä luovutaan ja verottajalle maksetaan aina reilusti se, mikä yhteiskunnalle kuuluu.””Erityisen kiitettävää Supercellin periaatteellisuus on kun rinnalle asetetaan Portugaliin muuttaneet entiset bisnespomot, jotka eivät maksa satojentuhansien eurojen eläkkeistään veroja Suomeen.”kritisoi Por­tugaliin kai­konneiden vuorineuvosten veromoraalia.”Siinä on epäkohta jo sinänsä, mutta niin on myös siinä, että vuorineuvosten palkanmaksajat ovat vähentäneet eläkkeiden maksut verotuksessaan.”toteaa, että suomalaisten veronmaksutyytyväisyys on kohentunut ja asenteet verovälttelyä kohtaan ovat tiukentuneet.”Julkisuuteen aika ajoin tulevat tiedot, joissa hyväosaiset kansalaiset käyttävät kaikki mahdolliset porsaanreiät välttääkseen veroja, ärsyttävät sitäkin enemmän.”