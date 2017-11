Päivän lehti 3.11.2017

Opel Corsan koko kasvoi vajaan viidenneksen

Torstaina 2. marraskuuta sivulla A 19 kerrottiin, että Opel Corsan koko on kasvanut kymmenesosan vuodesta 1990. Auton kokonaiskasvu on ollut noin 18 prosenttia. Auton leveys on kasvanut noin 6 prosenttia.