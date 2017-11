Päivän lehti 3.11.2017

133 lyöntiä (–11 alle par): Estanislao Goya Argentiina 67+66134 (–10): Oliver Lindell Suomi 69+65. . , 154 (+10): Tapio Pulkkanen Suomi 71+83 (jaettu 44. sija)132 lyöntiä (12 alle par): Lee-Anne Pace Etelä-Afrikka 66+66. . . 137 (–7): Holly Clyburn Englanti 69+68, Felicity Johnson Englanti 68+69, Ursula Wikström Suomi 70+67, Minea Blomqvist 71+66. . . 143 (–1): Noora Tamminen Suomi 71+72 (jaettu 52. sija), 145 (+1): Krista Bakker Suomi 75+70 (jaettu 73. sija), 155 (+11): Sanna Nuutinen Suomi 76+79 (jaettu 118. sija). Bakker ja Nuutinen karsiutuivat jatkosta.Istanbul: Besiktas, Turkki–Monaco, Ranska 1–1 (0–1)45+1. Marcos Lopes 0–1, 54. Cenk Tosun rp. 1–1.Porto: Porto, Portugali–Leipzig, Saksa 3–1 (1–0)13. Hector Herrera 1–0, 48. Timo Werner 1–1, 61. Danilo 2–1, 90+3. Maxi Pereira 3–1.Liverpool: Liverpool, Englanti–Maribor, Slovenia 3–0 (0–0)49. Mohamed Salah 1–0, 64. Emre Can 2–0, 90. Daniel Sturridge 3–0.Sevilla: Sevilla, Espanja–Spartak Moskova, Venäjä 2–1 (1–0)30. Clement Lenglet 1–0, 59. Ever Banega 2–0, 78. Ze Luis 2–1Napoli: Napoli, Italia–Manchester City, Englanti 2–4 (1–1)21. Lorenzo Insigne 1–0, 34. Nicolas Otamendi 1–1, 48. John Stones 1–2, 62. Jorginho rp. 2–2, 69. Sergio Agüero 2–3, 90+2. Raheem Sterling 2–4.Harkova: Shahtar Donetsk, Ukraina–Feyenoord, Hollanti 3–1 (2–1)12. Nicolai Jörgensen 0–1, 14. Facundo Ferreyra 1–1, 17. Marlos 2–1, 68. Marlos 3–1.Dortmund: Dortmund, Saksa–Apoel Nikosia, Kypros 1–1 (1–0)29. Raphael Guerreiro 1–0, 51. Mickael Pote 1–1.Lontoo: Tottenham, Englanti–Real Madrid, Espanja 3–1 (1–0)27. Dele Alli 1–0, 56. Alli 2–0, 65. Christian Eriksen 3–0, 80. Cristiano Ronaldo 3–1.Lohkovaiheen 4. kierrosta:Slavia Praha, Tshekki–Villarreal, Espanja 0–2 (0–1)Makkabi Tel Aviv, Israel–Astana, Kazakstan 0–1 (0–0)Young Boys, Sveitsi–Dynamo Kiova, Ukraina 0–1 (0–0)Partizan Belgrad, Serbia–Skenderbeu, Albania 2–0 (1–0)Basaksehir, Turkki–Hoffenheim, Saksa 1–1 (0–0)Ludogorets, Bulgaria–Braga, Portugali 1–1 (0–0)Rijeka, Kroatia–Austria Wien, Itävalta 1–4 (0–1)AEK Ateena, Kreikka–AC Milan, Italia 0–0Apollon, Kypros–Atalanta, Italia 1–1 (0–1)Lyon, Ranska–Everton, Englanti 3–0 (0–0)FC Kööpenhamina, Tanska–Zlin, Tshekki 3–0 (1–0)Lokomotiv Moskova, Venäjä–Sheriff Tiraspol, Moldova 1–2 (1–1)Chicago–Philadelphia 3–0 (0–0, 2–0, 1–0), Edmonton–Pittsburgh 2–3 (0–0, 2–2, 0–1), P: Olli Määttä 0+1.Vancouver–New Jersey 0–2 (0–0, 0–1, 0–1), Anaheim–Toronto 1–3 (1–1, 0–0, 0–2), T: Leo Komarov 1+0.San Jose–Nashville 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)SJ: Joonas Donskoi 1+1, N: Pekka Rinne 19/23 torjuntaa.Admiral–HK Sotshi 4–0 (2–0, 1–0, 1–0)Kunlun–Salavat 2–3 (0–1, 1–1, 1–1)S: Joonas Kemppainen 1+0.Metallurg Mg–Lada 1–3 (0–1, 1–2, 0–0)Dinamo Msk–Riian Dinamo vl. 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0)R: Anssi Salmela 0+1.Lokomotiv–Torpedo 4–1 (0–1, 4–0, 0–0)SKA Pietari–Spartak 1–3 (0–0, 1–1, 0–2)Avtomobilist–Traktor ja. 2–3 (1–2, 1–0, 0–0, 0–1)Linköping–Brynäs 3–1 (1–0, 0–0, 2–1)L: Kristian Näkyvä 0+1, B: Juuso Ikonen 1+0.Luulaja–HV71 3–2 (0–0, 2–1, 1–1)Mora–Malmö 1–3 (0–1, 0–1, 1–1)Ma: Tuukka Mäntylä 0+1.Frölunda–Skellefteå 1–2 (0–0, 0–1, 1–1)S: Joni Ortio 19 torjuntaa.Karlskrona–Örebro 6–3 (2–1, 2–2, 2–0)Ö: Jere Sallinen 1+0, Sakari Manninen 0+1, Eero Kilpeläinen 32 torjuntaa.VaLePa–Rantaperkiön Isku 3–1 (20–25, 25–18, 25–15, 25–15)44/17PäiväarvontaOikeat numerot: 2, 3, 5, 7, 12, 14, 17, 23, 41, 43, 50, 54, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 70. Kunkkunumero: 12.Ilta-arvontaOikeat numerot: 1, 6, 9, 24, 26, 29, 32, 36, 39, 41, 43, 44, 46, 55, 57, 58, 59, 60, 66, 67. Kunkkunumero: 5518.30 Mestis: Espoo United-RoKi01.00 NBA: Washington-Cleveland18.30 Liiga: JYP-KalPa19.00 Ravit: Toto4, Turku22.30 PGA Tour: Hospitals for Children Open15.00 ja 20.30 Tennis: Masters 1000, Pariisi08.00 ja 13.30 Snooker: International Championship17.30 ja 20.00 Superbike: Doha07.30 Pyöräily: Tour of Hainan. 09.30 ja 15.00 Taitoluistelun GP: Peking22.00 La Liga: Real Betis-GetafeViasat Urheilu22.00 Koripallon Euroliiga: Barcelona-Olympiakos.04.00 NHL: Anaheim-Nashville15.00 KHL: Avangard-JokeritViasat Jääkiekko HD ja Viasat Sport03.05 NHL: Edmonton-New Jersey11.00 European Tour: Turkish Airlines Open.05.30 LPGA Tour: Japan Classic