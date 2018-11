Pohjoista flamencoa, New Orleansin kapitalistibluesia ja naksautusäänteitä Afrikasta – Etnosoi-festivaali tuo puoli maailmaa marraskuiseen Helsinkiin

Päivän lehti 3.11.2018

Pohjoista flamencoa, New Orleansin kapitalistibluesia ja naksautusäänteitä Afrikasta – Etnosoi-festivaali tuo

Vahvaa sanomaa New Orleansista Neworleansilainen laulaja, sellisti, multi-instrumentalisti Leyla McCalla on käynyt Suomessa erinomaisen Carolina Chocolate Drops -yhtyeensä kanssa, mutta nyt luvassa on täysin uusi ja juureva sooloprojekti, jonka maailmankiertueen lähtöpaikka on juuri Helsinki.