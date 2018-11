70 uutta peltipoliisia: Liikenteen kameravalvonta ulotetaan ennennäkemättömällä tavalla Helsingin katuverkostoon

Päivän lehti 3.11.2018

70 uutta peltipoliisia: Liikenteen kameravalvonta ulotetaan ennennäkemättömällä tavalla Helsingin katuverkosto

Helsinkiin ollaan ostamassa peräti seitsemääkymmentä uutta kameravalvontapistettä kaduille. Miljoonan euron ostos on kaupungille merkittävä uusi avaus. Peltipoliiseja on pääkaupungissakin ennestään isojen teiden varsilla kuten kehillä, mutta kaduilla niitä on ennestään vain neljä.