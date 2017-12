Päivän lehti 3.12.2017

Suomi puhuu nyt asiasta, josta ei voi vaieta

Iltalehti

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

muistuttaa pääkirjoituksessaan, että Ruotsi on kulkenut seksuaalista häirintää vastustavan #metoo-kampanjan eturivissä.”Teatteri- ja elokuva-alan rinnalle on syntynyt kymmeniä ryhmiä lääkäreistä rakennustyöntekijöihin. Juristien #medvilkenrätt-liikkeessä on mukana 5 965 allekirjoittajaa. Taitekohtaa on verrattu ruotsalaisnaisten 1919 saamaan ääni­oikeuteen.”Iltalehden mukaan Suomessa reaktio globaaliin #metoo-herätykseen on ollut vaimea, alkukohusta huolimatta.”Hälyttäviä tapauskertomuksia on tullut lisää. Kallion ilmaisutaidon lukion teatteriopetus raiskausharjoituksineen on tullut liki 20 vuoden viiveellä tutkintaan. Puolustusvoimien 100 tasa-arvo­tekoa -hankkeen tiimoilta tilaamasta Tampereen raportista käy ilmi, että joka neljäs varusnainen (27 prosenttia) on kokenut seksuaalista häirintää, varusmiehistä 7 prosenttia.”Iltalehti uskoo, että vähättelyn ja hampaat irvessä pärjäämisen kahleet voivat olla katkeamassa. ”Suomenruotsalaisten naisten seksuaalista häirintää vastustava #dammenbrister-kampanja on saanut mukaan 6 000 allekirjoittajaa ja fb-ryhmä yli 20 000 jäsentä.””Häirintää kokeneet tarvitsevat kaiken tuen. Yhtä tärkeää on, että vallankäytön alistavat rakenteet läpivalaistaan.”