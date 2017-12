Päivän lehti 3.12.2017

Ruokapöytä on kodin monitoimikaluste

Se

Kun remontoimme

oli puinen, keltainen ja pyöreä. Eikä sen ääreltä lähdetty ennen kuin lautanen oli tyhjä. Lapsuuteni ruokapöydässä oli usein tarjolla ruskeaa kastiketta ja perunoita. Tilipäivän lähestyessä lusikoimme pottumaitoa ja makaronivelliä. Ja sunnuntaiaamuisin oli aina riisipuuroa, paitsi jos isä oli ollut varuskuntakerholla viettämässä lauantai-iltaa. Silloin keittiöstä leijui ryynimakkaran ja paistinperunoiden käry rappukäytävään saakka.Mummun ruokapöydässä istuttiin pinnatuoleilla. Keittolautasten pohjasta pilkisti sinivalkoinen maisema. Ruoka oli tehty rakkaudella ja perinteitä kunnioittaen. Savuluukeittoa, naurispuuroa, paistettuja muikkuja… Juhlapyhien aikaan kukallinen kerniliina vaihtui pellavaiseen. Silloin valurautapadassa hautui hirvipaisti. Syntymäpäivien aikaan pöytä sai jatkopalan. Pullakranssin keskeltä löytyi kaneliässiä ja leipäjuuston kanssa sai lakkahilloa.kerrostalokotiamme, suunnittelimme keittiöön ensin saareketta ja pientä ruokapöytää ikkunan eteen. Aluksi suunnitelma tuntui hyvältä. Kokilla olisi suora yhteys olohuoneeseen. Voisin katsoa televisiota samalla kun keitän ja paistan. Toisaalta olohuoneesta näkisi myös saarekkeen kattiloineen ja pannuineen. Suunnitelmaa muutettiin ja kaikki toiminnot sijoitettiin takaseinälle. Keittiön keskelle hankimme kuuden hengen valkoisen ruokapöydän, jonka pehmustetuilla tuoleilla vieraat viihtyvät pitkään.Reilu ruokapöytä on kodin todellinen monitoimikaluste. Sen äärellä pallotellaan, pilkotaan ja putsataan. Läppäreiden ja langattoman netin ansiosta se on myös erinomainen työpiste. Harmaiden sohvien ja anonyymien runkopatjojen aikakaudella ruokapöydällä ja sen ympärillä olevilla tuoleilla voi vielä erottautua. Tapiovaaran juureva Pirkka-pöytä on katu-uskottava valinta minimalistiseen hipsterikotiin. Aallon ruokapöydästä henkii kulttuurikodin arvomaailma, etenkin jos sen lähettyviltä löytyy runsas kirjahylly ja kotimaista taidegrafiikkaa. Kiiltävä lasipöytä veistosmaisella jalalla on hienostelun huipentuma.Persoonallisin ruokapöytä ei löydy katalogeista. Se on itse tehty tai puusepällä teetetty. Usein pöytä on peritty. Se on voinut tulla sattumalta vastaan vanhojen tavaroiden liikkeessä tai huutokaupan näytössä. Ajan patinoima pinta on armollinen pienille kolhuille. Se viihtyy kodissa, jossa elämän rosoisuus saa näkyä ja tuntua.