Päivän lehti 3.12.2017

Saako koneellisen ilmanvaihdon jättää rakentamatta?

Omakotitalo on rakennettu avaimet käteen -periaatteella, ja lopputarkastus on tekemättä. Taloon ei asennettu koneellista ilmanvaihtoa, koska uskomus oli, että painovoimainen ilmanvaihto riittää. Alkuvuoden pakkasilla ikkunat huurtuivat niin, ettei ulos nähnyt. Ilmankosteus oli yli 60 prosenttia. Onko tässä riskejä rakenteiden kuivana pysymisen kannalta? Voiko räystäiden poistoputket poistaa, jotta sadevesi saadaan hyödynnettyä?

Kuka maksaa kylpyhuoneen korjauksen?

Painovoimaisen ilmanvaihdon ei pitäisi olla uskon asia, sanoo toimitusjohtaja Mikko Juva https://www.hs.fi/haku/?query=mikko+juva Peruskorjaamisen ja rakentamisen kehittämiskeskuksesta.Hänen mukaansa asuintalon rakentaminen painovoimaisella ilmanvaihdolla on tehty niin vaikeaksi toteuttaa, että se ei ole käytännössä vaihtoehto.Rakentamismääräykset lähtevät koneellisesta tulo- ja poistoilmanvaihdosta, jossa on lämmöntalteenotto.”Painovoimaisen ilmanvaihdon toteuttamiseksi pitää pystyä esittämään rakennusvalvonta­viranomaiselle laskelmat ilmanvaihdon määrästä ja energia­tehokkuudesta, jotka täyttävät vähimmäisvaatimukset. Rakennuksen sisäilman pitää vaihtua kerran kahdessa tunnissa.”Ikkunoiden huurtuminen asunnon sisällä on merkki liian korkeasta sisäilman kosteudesta ja puutteellisesta ilmanvaihdoista. Yhdessä ne lisäävät kosteusvaurion ja homeongelman riskiä.”Riskialttiita ovat erityisesti puurunkoiset ja eristevillalla lämmöneristetyt rakennukset, jos höyrynsulkua ei ole asennettu huolellisesti. Höyrynsulkurakenteet on tehtävä huolellisesti, jotta rakenteet ovat mahdollisimman ilmatiiviitä.”Tiiviys selviää ilmavuoto­kokeella. Siinä talo alipaineistetaan ja rakenteiden läpi kulkevan vuotoilman määrä mitataan.Talopakettien ja avaimet käteen -toimitusten sopimuksissa on yleensä kirjattu ilmavuoto­luku, joka talon tulee täyttää, Juva sanoo.Sadevesi on mahdollista kerätä säiliöön. Tällöin täytyy varmistaa, että järjestelmä toimii, kun säiliö täyttyy.Yli vuotava vesi pitää johtaa hallitusti sadevesijärjestelmään eli hulevesiviemäriin tai -ojaan, joka johtaa vedet pois rakennuksen lähettyviltä.”Katolta tuleva vesi voi aiheuttaa merkittävän kosteusvaurioriskin talon rakenteille, jos se pääsee rakennuksen viereiseen maaperään.”

Asun vuonna 1989 valmistuneessa kerrostalossa. Kylpyhuoneisiin kuuluu yhtiön perustason mukaan laatoitetut seinät ja muovimatto. Vuonna 1991 asensimme muovimaton päälle klinkkerilattian. Vuonna 2001 kylpyhuoneessamme todettiin kosteutta. Taloyhtiö maksoi korjauksen, jossa osa muovimattoa jätettiin paikalleen. Vanha muovimatto lienee käyttöikänsä päässä ja tulisi korvata nykyaikaisella vedeneristeellä vahinkojen välttämiseksi. Kuka vastaa korjaus­kustannuksista?

Kuka maksaa autotallien korjauksen?

Isännöintiliiton lakiasiantuntija Tommi Leppänen https://www.hs.fi/haku/?query=tommi+leppanen sanoo, että osakas maksaa kylpyhuoneremontin itse, ellei kylpyhuoneessa ole jotain akuuttia korjaustarvetta, kuten kosteusvauriota.Yhtiö vastaa korjauksista ja sen aiheuttamista kuluista, jos rakenteista paljastuu kosteusvaurio osakkaan oman remontin aikana. Tällöin yhtiö ennallistaa kylpyhuoneen perustason mukaiseksi.Osakas voi halutessaan valita kylpyhuoneeseen perustasoa paremmat materiaalit, jolloin hän maksaa perustason ja itse valitsemiensa materiaalien välisen erotuksen.Leppänen muistuttaa, että osakkaalla voi olla oikeus hyvitykseen taloyhtiön myöhemmässä kylpyhuoneremontissa. Hyvitys määräytyy sen mukaan, paljonko yhtiö säästää kuluissaan, kun osakas on suorittanut remontin omalla kustannuksellaan.

Taloyhtiössämme on autotalleja, jotka ovat huoneistojen tapaan osakkeina. Autotallit ovat samanlaisia rakenteiltaan, varustukseltaan ja maalipinnoiltaan. Normaalin käytön seurauksena autotallin lattia kuluu: maalipinta irtoaa, sementtipintaan tulee kulumaa ja lattiassa ilmenee hiushalkeamia. Kuka maksaa, kun tulee korjauksen aika?