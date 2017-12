Päivän lehti 3.12.2017

Lauantain joulumyyjäisiä pääkaupunkiseudulla

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Joulutori, ruokapihoja, karuselli ja joulusauna. Avoinna Senaatintorilla ma–pe klo 11–20 ja la–su klo 10–19. Vapaa pääsy.Myynnissä ruokaa, lämmintä juotavaa, leipomuksia ja käsitöitä. Helsingin perinteiset torikauppiaat ry järjestää. Havis Amandan aukio (Kauppatori) klo 10–20. Havis Amandan patsas (Kauppatori) Vapaa pääsy.Myytävänä joululahjoja, lapsille poniratsastusta ja askartelua. Uunisaari klo 10–17. Vapaa pääsy.Metropolian kulttuurialan opiskelijat sekä alueen taiteilijat myyvät tuotteitaan pop-up -myyjäisissä. Lisäksi tapahtumassa on kahvila sekä taidepaja. Arabian pop up -tila (Hämeentie 135 A) klo 12–18. Vapaa pääsy.Myynnissä taidetta, uniikkeja design-tuotteita ja käsitöitä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijoilta. Aalto-yliopiston taiteen ja suunnittelun korkeakoulu (Hämeentie 135 C) klo 10–18. Vapaa pääsy.Näytteilleasettajien valikoimassa on niin kotimaista kuin ulkomaista luonnonkosmetiikkaa. Konepajan Bruno (Aleksis Kiven katu 17 A) klo 12–18. Liput 5 e. Alle 15-vuotiaille vapaa pääsy.Myynnissä karjalanpiirakoita, sultsinoita, leivonnaisia, käsitöitä ja kirjoja. Karjalatalo (Käpylänkuja 1) klo 11–14. Vapaa pääsy.Jouluherkkuja, -tuotteita, leluja, kirjoja, kirpputori, arpajaiset. Englantilainen koulu (Mäntytie 14) klo 13–16. Vapaa pääsy.Myynnissä käsitöitä, taidetta, vanhoja tavaroita, leivonnaisia, ruokaa ja juomaa. Karhupuisto (Viides linja) klo 10–16. Vapaa pääsy.Myytävänä laajasalolaisten kädentaitajien tekemiä neuleita ja kudonnaisia, koruja, koriste-esineitä, kortteja ja leivonnaisia. Ylistalo (Muurahaisenpolku 4) klo 11–15. Vapaa pääsy.Myynnissä jouluisia herkkuja, joulukoristeita sekä käytettyjä lastenvaatteita, kirjoja, pelejä ja leluja. Arvontaa, ongintaa ja muuta aktiviteettia perheen pienimmille. Meilahden ala-aste (Jalavatie 6) klo 11–14. Vapaa pääsy.Myynnissä Reilun kaupan tuotteita. Mifuko Outlet (Hämeentie 130A) klo 11–18. Vapaa pääsy.Myytävänä joulutavaraa ja Naisten Pankin tuotteita, kuten kahvia ja teetä. Kirpputorilla mm. naisten vaatteita kenkiä, asusteita ja kirjoja. Naisten Pankin joulutorilla kerätään varoja kehitysmaiden naisten auttamiseksi Galleria Esplanad (Pohjoisesplanadi 33) klo 12–16. Vapaa pääsy.Myynnissä suomalaista muotoilua, taide-käsitöitä, muotia, sisustusesineitä ja grafiikkaa. Kaapelitehdas (Tallberginkatu 1) klo 10–17. Vapaa pääsy.Tuulentupa (Ylermintie 2) klo 10–15.Tarjolla jouluista tunnelmaa ja jouluherkkuja, leivonnaisia, joulukortteja, havukransseja, arpajaiset ja joulukahvila. Myyjäisten tuotoilla tuetaan norssin latinaluokkien Rooman-leirikouluja. Helsingin normaalilyseo (Ratakatu 6 B) klo 11–14. Vapaa pääsy.Ohjelmassa sisätiloissa jouluinen kahvila, herkkupuoti, käsintehtyjä lahjoja ja ulkona tikkupullan paistamista sekä hevosajelua Käpylän maisemissa. Steinerpäiväkoti Pellava (Pohjolankatu 3–5) klo 11–15. Vapaa pääsy.Myynnissä mm. postikortteja, maalauksia ja taidegrafiikkaa. Ateljee Tapaus (Viertolantie 2) klo 11–16. Vapaa pääsy.Mynnissä Takorauta ja Akiat -tuotteita. Östersundomin kartano, paja (Kartanon Puistotie 24) klo 11–18. Vapaa pääsy.WTC:n pankkisalissa myynnissä noin 150 yrityksen tuotteita. TRE Christmas Market (Aleksanterinkatu 17) avoinna ma–pe klo 11–20 ja la–su klo 11–18. WTC (Aleksanterinkatu 17) Vapaa pääsy.Yli 100 yrityksen jouluinen kimppakauppa ja olohuone Helsingin joulukadulla (Aleksanterinkatu 11). Avoinna ma–pe klo 10–20, la klo 10–17, su klo 12–17. Vapaa pääsy.Myynnissä kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita. Uusix-verstaat (Parrukatu 4 ) klo 10–14. Vapaa pääsy.Tarjolla on luomuherkkuja, käsitöitä, leivonnaisia, joulukortteja ja arpajaiset. Lapsille talutusratsastusta. Partiolippukunta Laajalahden Eräveikkojen nuotiossa voit käydä paistamassa räiskäleitä, makkaraa tai tikkupullaa. Villa Elfvik (Elfvikintie 4, Espoo) klo 10. Vapaa pääsy.Suomalaisen muodin ja designin joulukauppa. Mukana 10 nuorta brändiä naisten ja miesten muodista asusteisiin. 97 Things -kauppa (Keskuskatu 5) ma–pe klo 11–19, la 12–18 ja su 12–16. Vapaa pääsy.