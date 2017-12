Päivän lehti 3.12.2017

Kamppailu hiili­päästöjä vastaan on sujunut huonosti Saksassa, eivätkä merkit ole kehuttavat Suomessakaan – Ym

Saksan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Samanlaista

Aurinkosähkön

Asia

Kun puu

Suomessa

Mittasuure kehitettiin vuonna 1984