Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

, maailmancup:Miehet, 10 km: 1) Tarjei Bö Norja 22.40,6 (1 sakko), 2) Martin Fourcade Ranska jäljessä 0,7 sekuntia (1), 3) Erik Lesser Saksa –3,7 (1), ...63) Olli Hiidensalo Suomi –1.53,8 (2), ...81) Tero Seppälä Suomi –2.28,6 (4), ...104) Mikko Loukkaanhuhta Suomi –3.42,4 (4)., maailmancupin kauden 5/31 kilpailut:Naisten sprintti, 1,3 km (p): 1) Maiken Caspersen Falla Norja 3.19,98, 2) Krista Pärmäkoski Suomi jäljessä 2,07 sekuntia, 3) Sadie Bjornsen USA –5,01, ...23) Aino-Kaisa Saarinen Suomi 3.26,73.Miesten sprintti, 1,5 km (p): 1) Johannes Hösflot Kläbo Norja 3.28,99, 2) Sergei Ustjugov Venäjä –0,83, 3) Alexander Bolshunov Venäjä –1,29, ...10) Iivo Niskanen Suomi 3.37,70,...12) Lauri Vuorinen Suomi 3.40,12.: Chelsea–Newcastle 3–1, Brighton–Liverpool 1–5, Everton–Huddersfield 2–0, Leicester–Burnley 1–0, Stoke–Swansea 2–1, Watford–Tottenham 1–1, West Bromwich–Crystal Palace 0–0, Arsenal–Manchester United 1–3.: Mainz–Augsburg 1–3, Leverkusen–Dortmund 1–1 (L: Joel Pohjanpalo vaihdossa), Bayern München–Hannover 3–1, Hoffenheim–Leipzig 4–0, Bremen–Stuttgart 1–0 (B: Niklas Moisander 90 min, v), Schalke–Köln 2–2.Tappara–Lukko 4–2 (2–0, 1–1, 1–1)Kärpät–Ässät vl. 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–0, 0–1)JYP–KalPa 0–5 (0–2, 0–3, 0–0)Jukurit–HIFK 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)SaiPa–Pelicans vl. 4–5 (2–1, 0–2, 2–1, 0–0, 0–1)Lukko–Blues 0–5 (0–2, 0–2, 0–1), HPK–KalPa 0–6 (0–2, 0–1, 0–3), Kuortane–Ilves 1–6 (0–3, 0–2, 1–1), KJT–Kärpät 2–7 (0–1, 1–2, 1–4).: Salavat–Dinamo Mn 2–0, U: Joonas Kemppainen 0+1, Lada–Admiral 2–3, Ak Bars–Neftehimik 1–2, Lokomotiv–Sibir, HK Sotshi–Dinamo Msk 4–1, Jokerit–SKA 3–4 (1–2, 1–1, 1–1) J: Henri Ikonen, Tommi Huhtala, Niklas Jensen. SKA: Jarno Koskiranta 1+0, Mikko Koskinen 21/24 torjuntaa.: Buffalo–Pittsburgh 0–4 (0–3, 0–1, 0–0), NY Rangers–Carolina 5–1 (0–1, 2–0, 3–0), NY Islanders–Ottawa 5–6 (2–3, 3–2, 0–1), Columbus–Anaheim 4–2 (1–1, 1–1, 2–0) C: Joonas Korpisalo 25/27 torjuntaa, Florida–San Jose 1–2 (1–0, 0–1, 0–1), St. Louis–Los Angeles 1–4 (0–2, 1–1, 0–1), Winnipeg–Las Vegas 7–4 (1–2, 1–0, 5–2) W: Patrik Laine 1+2, L: Erik Haula 1+0, Colorado–New Jersey 1–2 (0–0, 1–1, 0–1).: LRK Tornio–Veiterä 2–8, OLS–WP 35 6–5, Kampparit–HIFK 8–5, Narukerä–Akilles 4–3.: Espoo United–Kobrat 102–97, Kauhajoki–Kouvot 73–74, Korihait–Kataja 84–104.: Honka–Espoo Basket Team 76–60 (36–27), Huima–Catz 51–87 (32–39), Kouvottaret–PeKa 70–81 (44–40), Ponteva–FoA 98–72 (47–28): Orlando–Golden State 112–133, Toronto–Indiana 120–115, Chicago–Sacramento 106–107 C: Lauri Markkanen 14/5, Memphis–San Antonio 79–95, Oklahoma City–Minnesota 111–107, Miami–Charlotte 105–100, Utah–New Orleans 114–108., Suomen cup:Miehet, loppuottelu: GrIFK–Cocks 24–36 (11–16): Sampo–Vantaa Ducks 3–0, Isku–Leka Volley 0–3, Etta–Loimu 3–1, Akaa-Volley–Tiikerit 2–3., maailmancup, big air -hypyt:Miehet: 1) Marcus Kleveland Norja 191,75, 2) Yuri Okubo Japani 168,50, 3) Kalle Järvilehto Suomi 164,50., Venäjä:Maailmancup, HS134: 1) Richard Freitag Saksa 267,5 pistettä (135 ja 137 metriä), 2) Daniel Andre Tande Norja 266,9 (141–134), 3) Johann Andre Forfang Norja 264,3 (129–141,5), ...36) Antti Aalto Suomi 102,8 (122), 37) Eetu Nousiainen Suomi 102,2 (122)., MM-kilpailut:Naiset, 63 kg: 1) Loredana-Elena Toma Romania 237 kg (109+128), ...12) Anni Vuohijoki Suomi 202 kg SE (90 siv. SE+112), 18) Saara Leskinen Suomi 193 kg (89+104).5. lähtö, Toto76-1 DUO-1, lv 2100 m Kultadivisioonakarsinta: 1) T.Rex/Mika Forss 13,9a (1,41), 2) Big Sky Hurricane 14,1a (27,87).3) Express Duo 14,3a (13,93).6. lähtö, Toto76-2 DUO-2 TROIKKA-1, lv 1600 m Hopeadivisioona: 1) Robin Roof*/Hannu Torvinen 13,8a (2,21), 2) Mr Hot Shot 14,4a (3,03).3) Spirit Squad 14,5a (24,81).7. lähtö, Toto76-3, lv 2100 m Kyvyt Esiin -divisioonakarsinta: 1) Caakao/Iikka Nurmonen 16,8a (3,44), 2) Pegasos Bolt 16,8a (11,52).3) Snowline Ace 17,2a (5,07).poissa: 3.8. lähtö, Toto76-4 Toto4-1, sh 2600 m: 1) Virin Vihtori/Ari Moilanen 29,1 x (3,69), 2) Jyllätys 29,1 (18,26).3) Valtran Pimu 28,5 (25,9).poissa: 2.Yhdistetty 9. lähtö, Toto76-5 Toto4-2 TROIKKA-2, lv 2100 m Racing, Yara & Vapo Kasvattajakruunu-finaali: 1) Callela Eliza/Markku Nieminen 15,5a (2,35), 2) Free Me 15,7a (4,01).3) Gisele De Veluwe 15,8a (14,3).10. lähtö, Toto76-6 Toto4-3, sh 2100 m Huippu- vs. Tähtidivisioonakarsinta: 1) Hilin Ihme/Juha-Pekka Ahonen 26,6 x (5,05), 2) Tohari 26,6 (13,71).3) Lover 26,4 (5,84).11. lähtö, Toto76-7 Toto4-4 TROIKKA-3, lv 2100 m Racing, Yara & Vapo Kasvattajakruunu-finaali: 1) Next Direction/Iikka Nurmonen 14,0a (1,34), 2) Atupem 14,3a (26,93).3) Ricocone 14,6a (30,07).poissa: 10.Toto4 pelivaihto 50521,80 e, voitto-osuus 14,60 e, Toto76 pelivaihto 443675,15 e, voitto-osuus 28,70 e, Pelivaihto 872436,95 e, yleisöä 1610., naisten MM-kilpailut, lohko A: Suomi–Tshekki 5–1 (1–0, 1–0, 3–1)Norja–Latvia 3–2 (2–2, 0–0, 1–0), yhdistetyn maailmancup, joukkuekilpailu (HS98-mäki ja 4x5 km hiihto, v):1) Norja 50.46,0, 2) Saksa jäljessä 1,7 sekuntia, 3) Ranska –21,4, 4) Suomi –22,0 (Ilkka Herola, Leevi Mutru, Arttu Mäkiaho, Eero Hirvonen), 5) Japani –29,1, 6) Itävalta –1.47,1.Oikeat numerot: 3, 4, 17, 28, 31, 37, 39. Lisänumero: 34. Tuplausnumero: 5Voitonjako: 7 oikein 2 kpl voitto-osuus 7 200 000,00 e, 6+1 oikein 184 056,40 e, 6 oikein 2 162,30 e, 5 oikein 55,20 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 eJokerinumero: 2 6 9 1 6 5 6Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 4 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 ePäiväarvonta (2.12.): 5, 10, 12, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 50, 55, 65. Kunkkunumero: 10.Ilta-arvonta (2.12.): 3, 7, 8, 11, 13, 18, 19, 21, 23, 24, 32, 33, 34, 39, 42, 45, 55, 59, 63, 65. Kunkkunumero: 55.Päänumerot: 5, 16, 20, 29, 30. Tähtinumerot: 2, 7Voitonjako: 5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 416 053,60 e, 5 oikein 55 065,90 e, 4+2 oikein 3 765,10 e, 4+1 oikein 222,80 e, 4 oikein 108,60 e, 3+2 oikein 46,70 e, 2+2 oikein 17,40 e, 3+1 oikein 17,40 e, 3 oikein 15,40 e, 1+2 oikein 8,10 e, 2+1 oikein 7,80 e.14.15 Ampumahiihdon mc: N 10 km, Östersund16.15 Ampumahiihdon mc: M 12,5 km17.00 Salibandyn naisten MM: Suomi-Norja22.30 NBA: NY Knicks-Orlando17.00 Lentopallo N: LP Kangasala-HPK18.00 PGA Tour: Hero World Challenge10.00 Yhdistetyn mc: Mäki, Lillehammer15.00 Yhdistetyn mc: Hiihto,11.00 Hiihdon mc: Yhdistelmä N, Lillehammer12.45 Hiihdon mc: Yhdistelmä M, Lillehammer17.00 Mäkihypyn mc: Nizhny Tagil20.00 Alppihiihdon mc: Super-G N, Lake Louise21.45 Alppihiihdon mc: Suurpuj. M 2/2, Beaver Creek18.45 Alppihiihdon mc: Suurpuj. M 1/2, Beaver Creek09.00 Formula E: Hong Kong11.00 ja 14.00 Ohjaskelkkailun mc: Altenberg15.15 ja 21.00 Snooker: UK Championship13.30 Serie A: Benevento-Milan15.30 Valioliiga: Bournemouth-Southampton18.00 Valioliiga: Man City-West Ham21.45 Serie A: Sampdoria-Lazio19.30 La Liga: Eibar-Espanyol21.45 La Liga: Las Palmas-Real Betis13.00 La Liga: Leganés-Villarreal16.00 Serie A: Inter-Chievo18.00 Ligue 1: Caen-Lyon20.00 NFL: Atlanta-Minnesota23.25 NFL: New Orleans-Carolina03.30 NFL: Seattle-Philadelphia17.15 La Liga: Getafe-Valencia03.05 NHL: Vegas-Arizona13.00 KHL: Barys Astana-Metallurg Mg02.05 NHL: Chicago-Los Angeles02.05 NHL: Winnipeg-Ottawa10.30 European Tour: Mauritius Open