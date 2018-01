Päivän lehti 4.1.2018

Nobel-voittaja selvittää suurteoksessa, miten taloustieteestä olisi aikamme suurten ongelmien ratkaisijaksi

Jean Tirole, Economics for the Common Good, Princeton University Press 2017 Arvostettu tutkija Jean Tirole sai taloustieteen Nobeliksi kutsutun Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinnon vuonna 2014. Hän on kertonut palkinnon muuttaneen elämän yhdessä suhteessa.