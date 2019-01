Oma nimikkotekniikka ja ennennäkemättömiä voimapiikkejä – Norjan Johannes Høsflot Klæbo on vienyt hiihdon uudelle tasolle: ”Hänen täytyy olla monilahjakkuus”

Päivän lehti 4.1.2019

Oma nimikkotekniikka ja ennennäkemättömiä voimapiikkejä – Norjan Johannes Høsflot Klæbo on vienyt hiihdon uude

Oberstdorf. Huippuhiihdon evoluutiossa on tapahtunut parin viime vuoden aikana pyrähdys. Siitä on vastuussa norjalainen nuorimies Johannes Høsflot Klæbo. Klæbo on vasta 22-vuotias. Viime talvena hänestä tuli 21-vuotiaana miesten hiihdon kaikkien aikojen nuorin olympiavoittaja.