Päivän lehti 4.1.2020

Hallituksella on paljon selvitettävää sote-asioissa

Lapin Kansa pohtii, mitä Sanna Marinin (sd) hallitus aikoo tehdä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kuntarakenteen uudistamiseksi. ”Rima on asetettu Juha Sipilän (kesk) hallitusta alemmas. Toistaiseksi on keskitytty Uudenmaan erillisratkaisuun.” ”Tarve uudistamiseen on kiistaton.