Amerikkalaisen jalkapallon Super Bowl on kuin hyvän ja pahan taistelua – Philadelphiassa rasvataan jo lyhtypylväitä voiton varalle

Päivän lehti 4.2.2018

Amerikkalaisen jalkapallon Super Bowl on kuin hyvän ja pahan taistelua – Philadelphiassa rasvataan jo lyhtypyl

Philadelphian kuuluisin urheilija on mielikuvitushahmo. Hän on nyrkkeilijä Rocky Balboa, joka nousi maailmanmestariksi pelkällä valtavalla tahdonvoimalla. Tänään Rockyn patsas Philadelphian keskustassa on puettu vihreään jalkapallounivormuun.