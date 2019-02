Päivän lehti 4.2.2019

Suomi, maailman paras maa?

Kiitos, sosiaalityön professori Marja Vaarama. Luin Sunnuntaisivujen jutun ”30 vuoden sota” (HS 3.2.) kyyneleet silmissä, vaikka mies olenkin. Juuri kun on hehkutettu, miten Suomi on maailman paras maa, vanhusväestömme hoidon tasossa on paljastunut järkyttäviä laiminlyöntejä ja väärinkäytöksiä.