Päivän lehti 4.2.2019

Täyttääkö haamuhoitajien käyttö petoksen kriteerit?

Hoivapalveluyritysten valvonnassa on käynyt ilmi, että työvuorolistoihin on merkitty henkilöitä, jotka tosiasiallisesti eivät ole olleet merkittyinä aikoina töissä. Vaikutelmaksi on jäänyt, että kyse olisi lähinnä sopimusrikkomuksesta.