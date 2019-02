Päivän lehti 4.2.2019

Verenpainetauti syynä neljännekseen vioista

1969 tammikuussa: Tampereella on tutkittu noin neljän kuukauden aikana 30.000 tamperelaisen sydänkuvat ja tehty sydänvikaisiksi epäiltyjen lääkärintarkastus. Kliinisessä lääkärintarkastuksessa on ilmennyt, että 25 prosentilla tutkituista on sydänmuutosten syynä tai siihen osallisena verenpainetauti.