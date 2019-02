Britannian vahva autoala seuraa kaoottisen brexitin lähestymistä kauhuissaan: ”On mahdollista, että vajaan kahden kuukauden kuluttua meillä ei ole jäljellä tästä mitään”

Päivän lehti 4.2.2019

Britannian vahva autoala seuraa kaoottisen brexitin lähestymistä kauhuissaan: ”On mahdollista, että vajaan kah

Lontoo Upouusi Mini-auto kiiltelee lontoolaisen toimistotalon aulassa. Auton väritys on huomiota herättävä: se on kauttaaltaan maalattu Britannian lipuksi eli Union Jack -kuosiin. Vaikutelma on sekä patrioottinen että sähäkkä. Kylkeä tekee mieli sivellä.