Päivän lehti 4.4.2019

Nuohous ja kaupustelu on pidettävä erillään

Lakisääteinen nuohous on vapautunut kilpailulle. Asiakas voi nyt kilpailuttaa nuohoojan vapaasti. Nyt tämän pakollisen palvelun siivellä on alettu kaupata turhia palveluja ja ties mitä muuta (HS 24.3.). Vapauttamisen myötä myös nuohouksen hinta on nousussa.