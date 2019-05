Päivän lehti 4.5.2019

Perintövero saattaa aiheuttaa suuria ongelmia

Perintöveron olemassaolon tarpeellisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta on monia näkemyksiä. Onpa asiasta tehty kansalaisaloitekin veron poistamiseksi. Naapurimaissamme siitä on jo luovuttu, mutta verosta saatava hyöty yhteiskunnalle on ainakin osittain korvattu muilla maksuilla.