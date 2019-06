Päivän lehti 4.6.2019

Tapahtumia tiistaina 4. kesäkuuta

Konsertit Fly me to the moon – Mikael Konttinen ja Tessa Virta Duo. Mikael Konttinen, laulu, Tessa Virta, piano ja laulu, ja Olli Peuhu, kontrabasso. Aino Acktén kamarifestivaalin kesäsarjaa. Kallion kirkko, Café Sonck (Itäinen Papinkatu 2) klo 19. Liput 20 e. Olet kaikki kauneus.