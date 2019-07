Päivän lehti 4.7.2019

Komission puheenjohtaja syntyi vuonna 1958

Keskiviikkona 3. heinäkuuta osassa lehtiä sivuilla A 20–21 luki virheellisesti, että Ursula von der Leyen on syntynyt vuonna 1951 ja että hänen isänsä on Ala-Saksin pääministeri. Von der Leyen on syntynyt vuonna 1958, ja hänen edesmennyt isänsä oli Ala-Saksin pääministerinä 1976–1990.