Päivän lehti 4.8.2018

Jamiroquai jätti suosikkibiisini soittamatta, ja suutuin yhtyeelle vuodeksi

Kaikilla on niin sanottu pick up song. Sellainen laulu, joka nostattaa tunnelmaa, saa käyntiin ja sopii kaikkiin mieli­aloihin. Minullakin on sellainen, vaikka meidän suhteessamme olikin juuri vuoden mittainen tauko. Kappaleeni on brittibändi Jamiro­quain Virtual Insanity.