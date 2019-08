Päivän lehti 4.8.2019

Lasse Virenin SE- vauhti kesti kilometrin – 5000 taittui 14.17,0

Inkeroinen, 3. 8. (Antero Raevuori)

Häkellyttävän

Nauhurit valtaavat sijaa äänilevyiltä

Dallas, 3.8. (UPI)

Kasettinauhurit

Maon vallankumous jatkuu

Hongkong, 3. 8. (AFP)

Kiinan

Yhdyntäfilmi oikeuteen

Tukholma, 3. 8. (UPI)

Tukholman

Liian uteliaita bussimatkustajia

Kaupunginvaltuuston

hurjaa vauhtia lähti nuorten SM-kisojen 5000 metrin juoksua viemään Myrskylän Lasse Viren: ensimmäinen kilometri taittui 2.41,0, mikä olisi edellyttänyt n. 13.30 lopputulosta! Jatkossa vauhti hiljeni, mutta Viren ei hurjasta aloituksesta huolimatta sammunut, vaan ylitti maalilinjan helteisen kuumassa säässä ja soolojuoksun päätteeksi uudessa nuorten SE-ajassa 14.17,0.ovat aloittaneet uuden kulta-ajan magnetofoninauhoille.Noin 20 prosenttia kaikesta vuonna 1968 myydystä äänitetystä musiikista oli magnetofoninauhalla.Käyttövalmiiden magnetofoninauhojen osuuden odotetaan kohoavan 40 prosenttiin niiden ja äänilevyjen yhteisestä 5,4 miljardin markan vuosimyynnistä Yhdysvalloissa jo lähimmän kolmen vuoden aikana.Ampex Corporation, joka monistaa nauhoja 80 äänitys­yhtiölle, arvioi äänitetyn musiikin myynnin kohonneen noin 20 prosentilla Yhdysvalloissa v. 1968. – –Äänilevyjen suosio ei ollut vaarassa ennen nauhakasettien keksimistä. Tavalliset nauhakelat olivat monien ihmisten mielestä liian vaikeita käsitellä ja niitä pidettiin myös ylihinnoitettuina verrattuna äänilevyihin.Kasetit poistivat nämä haitat. Niillä oli myös muita etuja. Ne olivat pienempiä, kestivät paremmin kuin äänilevyt ja niitä voitiin soittaa missä asennossa tahansa.Nauhakasetti on hollantilaisen Philips-yhtiön keksintö ja nykyisin standardisoitu kaik­kialla maailmassa.Nauhakasettien myynnin lisääntyminen noudattaa markkina-asiantuntijoiden ennustuksia. Sitä mukaa kuin ihmiset saavat enemmän vapaa-aikaa, etsivät he yhä enemmän sen kuluttamiseksi.kommunistipuolueen äänenkannattaja Kansan päivälehti antoi lauantaina epäsuoran vastauksen kysymykseen, kuinka kauan Mao Tsetungin vallankumous jatkuu.Pekingin radion välittämässä artikkelissa lehti kehottaa kiinalaisia valmistautumaan taistelemaan ”vuosikymmeniä” tai vaikkapa ”vuosisatoja”, siksi kunnes viimeinenkin ihminen, joka ajattelee itseään enemmän kuin yleistä etua, on pyyhkäisty pois maapallolta ja kommunismi on täydellisesti toteutettu.Artikkelissa sanotaan joidenkin tovereiden arvelevan, että taistelu on päättynyt kulttuurivallankumouksen kera. Nämä toverit ovat antaneet ”vallankumouksellisen arvostelun hajota taivaan tuuliin ja tuudittautuneet itse voittajan uneen”.Porvarillinen ajattelu on kuin itsepintainen vihollinen ja esiintyy aina uusissa muodoissa sitä mukaa kuin kulttuurivallankumous syvenee, jatkoi lehti.kaupungin pääsyyttäjä on määrännyt poliisitutkimuksen toimeenpantavaksi näytelmästä, jonka sanottiin sisältävän ”puolitoista tuntia yhdyntää” näyttämöllä.Pääsyyttäjä Bengt Erik Berndtsson ja poliisiylitarkastaja Otto Holm sanoivat määränneensä tutkimuksen Narren-teatterin ”Futz” -näytelmästä sen jälkeen, kun kaksi poliisia oli käynyt katsomassa sitä ja tiedottanut tilanteesta.jäsen Dennis Petes vaatii, että matkustajien on istuttava alimmaisessa kerroksessa kaksikerroksisissa busseissa niiden ajaessa asumalähiöiden läpi.Rakennusten ylempien kerrosten asukkaat ovat valittaneet, että heitä katsellaan liian tarkasti bussien yläkerran ikkunoista.”Tämä on hyvin hämmentävää,” sanoi Alan Bowkett, eräs asukkaista. (UPI).