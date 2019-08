Päivän lehti 4.8.2019

Sunnuntain tv-elokuvia

★★(USA 2015) Pienenä lapsena siepattu nainen (Saoirse Ronan) palaa vanhempiensa luokse. Draama alkaa yhtä pliisusti kuin tv-elokuva. Edes yllättävä käänne ei pelasta leffaa, sillä äitiä näyttelevä Cynthia Nixon ei onnistu kannattelemaan sitä. (K7) Hero klo 18.50(Suomi 1986) Hannele Lauri haaskaa lahjojaan Ere Kokkosen komediassa, joka kertoo pikkurikollisten toilailusta. Sub klo 19.00★★★★(USA 2001) Monsteri Tarmo Karvanen (äänenä John Goodman) säikyttelee nukkuvia lapsia. Pixar-yhtiön animaatio on täynnä hassuja yksityiskohtia. (K7) Nelonen klo 19.00★★★(USA 2013) Dysfunktionaalinen suku kokoontuu viettämään hautajaisia. Meryl Streep pääsi jälleen todistamaan muuntautumiskykynsä John Wellsin inhorealistisen draaman lääkeriippuvaisena leskenä. (K12) Hero klo 20.40★★★(USA 2014) Tulevaisuudessa ihmiset on jaettu eri osastoihin heidän luonteenpiirteidensä perusteella. Teini (Shailene Woodley) on Outolintu eli hän kuuluisi useampaan osastoon. Neil Burgerin dystopia opettaa nuorille yhteiskuntakritiikkiä turhan osoittelevasti. (K12) Liv klo 21.00★★★(Ruotsi 2007) Lentoemäntä (Sofia Helin) alkaa tapailla yksinhuoltajaleskeä (Daniel Götschenhjelm). Maria Blomin romanttisen komedian parasta antia ovat hyvin kirjoitetut sivuhahmot, erityisesti passiivis-aggressiivinen alistettu äiti (Gunilla Nyroos). Yhdessä kohtauksessa nähdään niinkin arkinen tapahtuma kuin mammografia, jota ei ole juuri elokuvissa nähty. Kohtaus saa ainakin naiskatsojan oivaltamaan, miten vähän elokuvissa yleensä kuvataan naisten arkea. (K12) Fem klo 21.00★★★★(USA 2016) Kielitieteilijä (Amy Adams) yrittää kommunikoida Maahan saapuneiden avaruusolioiden kanssa. Denis Villeneuven älykkään scifielokuvan juoni eroaa edukseen monista lajityypin leffoista siinä, että ihmiset ja alienit eivät ole välittömästi sotajalalla vaan pyrkivät ymmärtämään toisiaan. Bradford Young kuvaa tyylikkäästi. Jóhann Jóhannssonin musiikki luo tunnelmaa. Leffa perustuu Ted Chiangin novelliin. (K12) Nelonen klo 21.00★★(USA 2012) Agenttikaverukset (Tom Hardy ja Chris Pine) yrittävät valloittaa saman naisen (Reese Witherspoon). McG:n toimintakomedia on yhtä hauska kuin ohjaajan nimi on cool. (K12) Fox klo 21.10★★★(USA 2013) Teini-ikäinen zombiepoika (Nicholas Hoult) rakastuu elävään teinityttöön (Teresa Palmer). Jonathan Levinen kauhukomedia on kuin elävien kuolleiden Romeo ja Julia. (K12) Hero klo 22.50