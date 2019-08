Päivän lehti 4.8.2019

Historiaa pitää opettaa nimenomaan lapsille ja nuorille, sillä he ohjaavat tulevaisuuttamme

Suomen

historian merkkivuosina on toteutettu useita muisteluhankkeita, jotka ovat liittyneet kohtalonvuosiimme 1918 ja 1939. Näiden traagisten tapahtumien muistelun yhteydessä on erityisesti korostettu lasten elämänkohtaloita.Historianopetusta tulee suunnata juuri lapsille ja nuorille, jotka omalla tavallaan kokevat nykyisyyden ja jotka tulevat ohjaamaan tulevaisuuttamme. Samankaltainen oivallus on tapahtunut esimerkiksi ilmastonmuutoksen suhteen. Vanhemman sukupolven on vain annettava tiedon eväät.Eettisten ratkaisujen avainten tulee saada näkyviin vanhojen ratkaisujen virheet ja asenteet. Miljoonien ihmishenkien tuhoaminen ja valtakuntien rikkominen johtui moraalin rappeutumisesta ja vallanhimosta. Lyhytnäköisyys kostautuu.Miksi emme näe ympäristössämme historiallisia kertomuksia, kauneutta ja tarinoita? Miksi historiallisten kohteiden säilyttämiseen ja uuteen käyttöön ei haluta löytää ratkaisuja? Esimerkiksi sopii Minna Canthin talo ja sen säilyttäminen Kuopiossa kulttuurisena kohteena, kuten myös Paimion parantola ja Helsingin Lastenlinna osoituksena hienosta hoitotahdosta ja arkkitehtonisina muistomerkkeinä – myös erinomaisina esimerkiksi vanhusten hoitolaitoskäyttöön. Espoon Tapiolan puutarhakaupungin yksi merkkirakennus, Tapiolan uimahalli, on purku-uhan alla. Syrjäyttävätkö taloudelliset arvot historialliset ja kulttuuriset arvot köyhdyttäen ympäristöä ja arvopohjaamme?Onneksi niin historian avaaminen kuin vanhan rakennuskulttuurin arvostuksen renessanssikin ovat monipuolistaneet näkemyksiä. Suorastaan kylmäävästi muistan 1970–1980-lukujen mittavat purkukatastrofit, joita olin virkamiespuolella ratkomassa.Nytkin ajankohtainen oikeusvaltioperiaate ja sen merkitys suuntaa katseemme historian kauheuksiin, tunnistamaan mielivallan seuraukset ja rajat, mutta myös historian tietoisuuden pelastavaan merkitykseen. Nuori polvi tarvitsee kovien oppiaineiden rinnalle eettistä arvokasvatusta, jota muun muassa historian tuntemus tarjoaa. Historiaa tuntemalla voidaan pyrkiä moraalisesti ja eettisesti kestäviin ratkaisuihin – niin etteivät valta ja raha ilman kestävämpää arvopohjaa sanele ratkaisujamme.