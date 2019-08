Päivän lehti 4.8.2019

Kuinka kauan Kopparnäs-Störsvikin virkistysalueella voi vielä nauttia aidosta luonnosta?

Kopparnäs-Störsvikin

virkistysalue on laaja: maata on saarineen vajaat 800 hehtaaria ja merialueita 270 hehtaaria. Alue on Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen ja Metsähallituksen yhdessä hallinnoima. Pääosa siitä kuuluu Inkooseen.Alue on monipuolinen: on rakentamattomia rantoja, korkeita kallioita, metsää, niittyjä, saaria, suota ja järvi. Ja mikä parasta, alueella on tarkoituksenmukainen ja maltillinen infra, joka sopeutuu luontoon ja mahdollistaa monipuolisen retkeilyn. Pyörätuolilla tai lastenvaunuilla pääsee kolmeen rantaan ja näköalapaikan huipulle. Asialliset ja hajautetut parkkipaikat, grillipaikat, keittokatokset, käymälät ja roskikset riittävät – lisäksi tarvitaan vain luonnonrauhaa ja rakenteiden huoltoa.Nyt alueelle ollaan suunnittelemassa kaupallista toimintaa ja rakenteita, jotka muuttavat alueen ilmeen ja uhkaavat sen monipuolisia luontoarvoja. Kopparnäsissä voi viettää aikaa oikeassa luonnossa ilman kioskia, ravintolaa, hotellia ja vauhdikkaita elämysmatkailijoita. Vaeltaa, kävellä, istuskella, nauttia eväitä, onkia, poimia marjoja ja sieniä, tarkkailla luontoa paljain silmin, kaukoputkella tai kameralla, kertoa ja näyttää lapsille luonnon omia tarinoita, seurata vuodenaikojen vaihtumista ja kirkasta tähtitaivasta.Alueen arvo on sen erilaisissa alkuperäisissä asukkaissa. Monet lintulajit, metsäkauriit, valkohännät, hirvet, ketut, jänikset, ilvekset, matelijat, hyönteiset ja muut eläimet ja kasvit menestyvät siellä, toivottavasti jatkossakin. Juhlapuheissa puhutaan huolestuneesti lajien katoamisesta ja niiden elämän edellytysten heikkenemisestä, mutta miten toimitaan käytännössä? Luonnollisinta olisi antaa kävijämäärän kohota itsekseen ja säilyttää kaikki se arvokas, joka vetää kävijöitä alueelle.Uskon, että monet käyvät Kopparnäsissä juuri siksi, että siellä ei ole ruuhkaa ja meteliä ja siellä voi vielä nauttia aidosta luonnosta. Jotta näin olisi jatkossakin, Kopparnäs olisi rauhoitettava markkinatalouden alustoilta ja tuottotavoitteilta.