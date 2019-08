Päivän lehti 4.8.2019

Dataliikenteen päästöistä on tärkeä puhua

Harva

ajattelee, mitä kaikkea esimerkiksi Facebook- tai Instagram-kuvan päivittämisessä tapahtuu. Napin painalluksella uusi kuva on tallennettu ja esillä sosiaalisessa mediassa. Toisin kuin perinteinen kuva, se on tallentuneena jossain kuvan omistajan ulottumattomissa – usein erilaisissa pilvipalveluissa.Mutta miten kuva voi vain pysyä jossain? Eihän se pysykään. Datatiedostojen tallennus edellyttää myös fyysisiä varastointimekanismeja. Esimerkiksi Googlella on datakeskus Haminassa. Se on eräänlainen tehdas tai ”jättimäinen kovalevy”, johon tiedot viime kädessä tallentuvat ja varastoituvat.Digitalisaatiota markkinoidaan keinona vähentää ympäristöpäästöjä. Ehkä siksi tallennetun datan aiheuttamista ympäristökuormituksista ei mielellään puhuta. On kuitenkin tärkeää, että uskallamme ottaa asian esille ja tutkia, minkälaiset vaikutukset datan prosessoinnilla ja säilömisellä on ilmastoomme.