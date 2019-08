True crime -tapahtuman sisältöä ja paikkaa muutettiin vihaisen palautteen takia: ”Tuli väärä kuva, että mennään mässäilemään rikoksilla”

Päivän lehti 4.8.2019

True crime -tapahtuman sisältöä ja paikkaa muutettiin vihaisen palautteen takia: ”Tuli väärä kuva, että mennää

Rikoksia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapahtuma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006167060.html

Tapahtuman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rikostapahtumassa