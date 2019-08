Päivän lehti 4.8.2019

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Ampumaurheilu

Golf

Jalkapallo

Lentopallo

Nyrkkeily

Pesäpallo

Ralli

Raviurheilu

Yleisurheilu

Rahapelejä

Tv-urheilua

50 metrin kivääri:Miehet, 3x40ls:Finaali: 1) Aleksi Leppä HAS 454,3, 2) Juho Kurki KaA 453,8, 3) Joni Stenström RS 442,5, 4) Juho Autio OMAS 431,6, 5) Sebastian Långström KSF 420,1, 6) Matias Kiuru PAS 410,1.Peruskilpailu: 1) Kurki 1175, 2) Aleksi Leppä HAS 1174, 3) Långström 1165, 4) Kiuru 1159, 5) Stenström 1155, 6) Autio 1155.Joukkuekilpailu: 1) Haminan Ampumaseura 3461, 2) Esbo Skytteförening 3432, 3) Kuusankosken Ampujat 3351.Naiset:50 m kivääri, 60ls makuu: 1) Marjo Yli-Kiikka IMAS 620, 2) Annika Sihvonen SMAS 619,4, 3) Emmi Hyrkäs Hahlo 616,3, 4) Inka Havukainen KitA 614,8, 5) Pauliina Frilander PiekSA 614,4, 6) Mira MäkeläLappjA 613,5.Joukkuekilpailu: 1) Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 1836,9, 2) Salon Seudun Ampujat 1755,7.Trap, finaalitilanne 1. kilpailupäivän jälkeen:Miehet (75/125 kiekkoa): 1) Eemil Pirttisalo RMY 72, 2) Matias Koivu OSU 71, 3) Vesa Järvinen SSG 70, 4) Ari Hyypiä K-Sha 70, 5) Kim Känsälä K-PV 69, 6) Jukka Takala SSG 68.Naiset (75/125 kiekkoa): 1) Mopsi Veromaa SSG 68, 2) Satu Mäkelä-Nummela OSU 67, 3) Marika Salmi OSU 66, 4) Noora Antikainen OSU 64, 5) Satu Pusila NMA 63, 6) Ulla VartiainenMKMS 58.Vierumäki Finnish Challenge:Tilanne 54/72 reiän jälkeen, par 72:203 lyöntiä (13 alle parin): Rikard Karlberg Ruotsi 66+69+68,204 (–12): Bryce Easton Etelä-Afrikka 66+72+66,205 (–11): Mark Young Englanti 71+65+69, Roope Kakko Suomi (jaettu 3:s) 71+68+66,EIF–MuSa 5–1 (0–0)Haka–AC Kajaani 4–2 (1–2)VPS–Honka 2–3 (1–0)1. kierrosta:Barnsley–Fulham 1–0 (B: Aapo Halme vaihdossa), Blackburn–Charlton 1–2, Brentford–Birmingham 0–1 (Br: Jaakko Oksanen vaihdossa), Millwall–Preston 1–0, Reading–Sheffield W 1–3, ­Stoke–QPR 1–2, Swansea–Hull 2–1, Wigan–Cardiff 3–2.3:s ja viimeinen päivä:Suomi–Puola 0–3 (19–25, 16–25, 19–25)Turnauksen loppujärjestys: 1) Brasilia, 2) Puola, 3) Serbia, 4) Suomi.WBC-liiton ylemmän höyhensarjan MM-ottelu.Eva Wahlström Suomi–Ronica Jeffrey USA ratkaisematon.Simo–Laukaa 0–2 (4–5, 3–6)Sotkamo–Vähäkyrö 2–0 (11–2, 13–3)Ylivieska–Pöytyä 1–0 (3–3, 4–1)Kitee–Kankaanpää 2–1 (4–5, 7–5, 1–1, 5–4)Etelälohko:Ikaalinen–JokioinenJu 2–0 (15–0, 15–4)Jokioinen–PunaMustat 1–2 (7–6, 6–7, 1–1, 2–3)Loimaa–Hyvinkää 2–0 (8–5, 4–2)Pohjoislohko:Raahe–Rovaniemi 1–2 (5–4, 2–3, 0–1)Suomussalmi–Kempele 2–1 (0–10, 4–1, 0–0, 3–2)Tilanne lauantain erikoiskokeiden (19/23) jälkeen: 1) Ott Tänak Viro, Toyota 2.08.49,4, 2) Esapekka Lappi/Janne Ferm Suomi, Citroen jäljessä 16,4 sekuntia, 3) Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila Suomi, Toyota –28,8, 4) Andreas Mikkelsen Norja, Hyundai –50,5, 5) Sebastien Ogier Ranska, Citroen –53,1, 5) 6) Craig Breen Irlanti, Hyundai –59,1, 7) Thierry Neuville Belgia, Hyundai –1.19,3, 8) Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen Suomi, Ford –2.05,3, 9) Gus Green­smith Britannia, Ford –4.09,7, 10) Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen Suomi, Skoda –6.33,5, ...12) Jari Huttunen/Mikko Lukka Suomi, Hyundai –9.13,5.Lauantain erikoiskokeet:Ek12 (14,42 km): 1) Tänak 7.30,0, 2) Lappi –2,5, 3) Latvala 3,1, ...9) Suninen –11,8, 10) Emil Lindholm/Mikael Korhonen Suomi, Volkswagen –20,8, 11) Rovanperä –21,5, ...13) Huttunen –30,4.Ek13 (22,87 km): 1) Meeke 10.37,4, 2) Latvala –1,1, 3) Tänak –1,8, 4) Lappi –5,8, ...9) Suninen –13,8,...11) Rovanperä –39,2, 12) Huttunen –42,0.Ek14 (18,70 km): 1) Tänak 9.00,1, 2) Lappi –8,1, 3) Mikkelsen –8,6,...7) Latvala –14,1, ...11) Rovanperä –32,6, 12) Huttunen –34,7.Ek15 (10,50 km): 1) Latvala 5.27,2, 2) Tänak –0,1, 3) Lappi –1,8,...8) Suninen –5,8, ...10) Rovanperä –17,5, 11) Huttunen –18,8.Ek16 (14,42 km): 1) Lappi 7.21,5, 2) Ogier –2,1, 3) Tänak –3,7, ...6) Latvala –6,4, 7) Suninen –10,1, ...10) Rovanperä –22,4, 11) Lindholm –23,7, ...14) Huttunen –32,9.Ek17: (22,87 km): 1) Tänak 10.28,9, 2) Lappi –2,0, 3) Latvala –3,9, ...7) Suninen –9,6, ...10) Rovanperä –35,3, 11) Lindholm –35,3, ...14) Huttunen –45,6.Ek18: (18,70 km): 1) Lappi 8.51,5, 2) Tänak –0,5, 3) Mikkelsen –2,5, 4) Latvala –5,6, ...7) Suninen –7,5, ...10) Lindholm –27,2, ...11) Rovanperä –27,6, ...14) Huttunen –36,9.Ek 19: (10,50 km): 1) Mikkelsen 5.22,9, 2) Tänak –0,1, 3) Neuville –0,6, 4) Latvala –1,4, ...6) Lappi –2,6, ...8) Suninen –5,5, ...10) Rovanperä –17,6, ...12) Huttunen –23,8.9. lähtö, Toto75-3 DUO-1, sh 2140 m: 1) Lissun Eerikki/Ari Moilanen 23,5a (2,61), 2) Sheikki 23,6a (4,03).3) Hymynkare 24,0a (13,61).4) Dominik 24,1a (18,29). poissa: 8. Toto (1-7-4): 2,61 1,60-1,71-2,60 5,17.10. lähtö, Toto75-4 Toto4-1 DUO-2, lv 1640 m: 1) Sobel Conway/Harri Koivunen 11,2a (2,94), 2) Mr Golden Quick* 11,2a (9,96).3) Starzinner 11,6a (4,09).4) Top Of The World 11,8a (12,15). Toto (9-2-1): 2,94 1,58-2,23-1,64 14,07. Toto4 voitto-osuus: 5,64. Päivän Duo: 1-9, kerroin: 6,69.11. lähtö, Toto75-5 Toto4-2 TROIKKA-4, sh 2100 m Kuningatarkilpailu: 1) Sävel-Taika/Olavi Oja-Nisula 25,9a, 2) Sokru 26,0a.3) Vilma Lyydia 26,0a.4) Virin Camilla 26,0a.12. lähtö, Toto75-6 Toto4-3 TROIKKA-5, sh 2100 m Kuninkuuskilpailu: 1) Tähen Toivomus/Henri Bollström 23,7a, 2) Metkutus 23,9a.3) A.T. Veeti 23,9a.4) Camri 24,0a.13. lähtö, Toto75-7 Toto4-4, lv 2140 m: 1) Lindy Poppins/Jarmo Saarela 12,9a (16,02), 2) Sahara Rouge 13,1a (28,46).3) Klena Vito 13,1a (45,67).4) Gute Band 13,2a (19,4). Toto (): . Toto4 voitto-osuus: 3859,19.14. lähtö, TROIKKA-6, sh 2160 m: 1) Lumino/Jani Suonperä 28,9 x, 2) Milrid 29,4.3) Aleksin Ilo 29,6.4) Hallan Ruusu 29,6.(+1,2): 1) Konsta Alatupa KokkTU 10,53, 2) Riku Illukka VantSa 10,59, 3) Samuel Purola OulPy 10,64, 4) Otto Ahlfors IkaalU 10,66, 5) Kristian Pulli KaipVi 10,69, 6) Willem Kajander BorgåAk 10,71, 7) Jesse Väyrynen JyväskKU 10,84, 8) Tuukka Huuskola EsboIF 10,94.1) Topi Raitanen HKV 8.45,92, 2) Miika Tenhunen NivU 9.01,28, 3) Eemil Helander JyväskKU 9.01,44, 4) Hannu Granberg LahdA 9.03,29, 5) Joonas Harjamäki HKV 9.16,19, 6) Jari Piller VehkVei 9.20,35, 7) Mikko Hirvonen JoensKa 9.21,30, 8) Kari Poutiainen LimNM 9.28,86, 9) Walte Hautala LahdA 9.32,96, 10) Samuel Auvinen JoensKa 9.36,04, 11) Eero Heinonen TuUL 9.39,35, 12) Väinö Klemola KuopRei 9.46,45, 13) Vilho Helenius NokU 9.51,86.1) Tomas Wecksten KarhU 531, 2) Anton Kunnas IFSibboV 511, 3) Eetu Turakainen TuUL, Einari Välimäki NoormNo 501, 5) Mikko Paavola AlajA 501, 6) Juuso Toivonen ÄhtU, Jere Keskinen VaasTo 481. Aleksi Saarelainen EspTa, Tuomas Outinen LappUM, Juho Alasaari LaihLu ei tulosta.100 m: 1) Elmo Savola LappVei 10,99, 2) Leo Uusimäki KU-58 11,02, 3) Juuso Hassi OrivPo 11,19, 4) Petri Ihander KeskiUYU 11,19, 5) Aleksi Salminen HarjavJy 11,45, 6) Petri Lemmetyinen KU-58 11,52.Pituus: 1) Savola 700, 2) Ihander 690, 3) Hassi 689, 4) Ville Kattelus YlihJu 670, 5) Uusimäki KU-58 667, 6) Jere Lisko­järvi HelsTa 666.Kuula: 1) Savola 14,10, 2) Eetu Kangas SeinäjSU 13,24, 3) Hassi 12,91, 4) Kattelus 12,84, 5) Ihander 12,72, 6) Lemmetyinen 12,59.Korkeus: 1) Savola 193, 2) Hassi 190, 3) Ihander 181, 4) Liskojärvi 178, 5) Otto Ylöstalo IFSibboV 175, 6) Kattelus 172.400 m: 1) Savola 49,85, 2) Uusimäki 50,01, 3) Hassi 51,20, 4) Kattelus 52,49, 5) Ylöstalo 52,52, 6) Ihander 52,74,Tilanne 5 lajin jälkeen:1) Savola 3973, 2) Hassi 3743, 3) Ihander 3588, 4) Uusimäki 3536, 5) Kattelus 3409, 6) Ylöstalo 3346, 7) Liskojärvi 3292, 8) Tuomas Helin LahdA 2941, 9) Lemmetyinen 2692, 10) Kangas 1997, 11) Aleksi Salminen 763.(+0,3): 1) Lotta Kemppinen HIFK 11,65, 2) Hanna-Maari Latvala JyväskKU 11,66, 3) Anniina Kortetmaa JyväskKU 11,71, 4) Taika Koilahti TurWei 11,78, 5) Jandeh Jallow OulPy 12,03, 6) Johanna Kylmänen RaisKu 12,08, 7) Jenna Kokkonen KajKi 12,15, 8) Jenna Jokela HIFK 12,16.1) Camilla Richardsson VasaIS 9.44,21, 2) Janica Rauma ForssSa 10.08,43, 3) Sofie Lövdahl VasaIS 10.48,10, 4) Linnea Harala SomE 10.48,56, 5) Aino Kuljukka LahdA 10.55,88, 6) Oona Kettunen KarhKa 10.56,42, 7) Emma Hakala EspTa 10.57,42, 8) Pihla Hokkanen KuopRei 10.59,70, 9) Sara-Elise Ruokonen KuusjHu 11.06,73, 10) Emma Hietaranta LappUM 11.10,53, 11) Oona-Mari Hakulinen JyväskKU 11.11,90, 12) Anni Suominen RaisKu 11.15,59, 13) Salla Laukkanen LahdA 11.20,57, 14) Roosa Hämäläinen KälvTa 11.24,33, Astrid Snäll ForssSa DNF, Mira Tuominen ForssSa keskeytti.1) Heidi Nokelainen JoensKa 58,70, 2) Julia Valtanen RaumU 54,78, 3) Jatta-Mari Jääskeläinen TuUL 54,28, 4) Vivian Suominen HIFK 53,10, 5) Saara Lipsanen LappUM 52,18, 6) Jenni Kangas SeinäjSU 50,89, 7) Sanni Utriainen TampPy 49,77, 8) Miia Makkonen SysmSi 49,55, 9) Sanne Erkkola TuUL 49,34, 10) Janette Lepistö LehtimJy 49,28.1) Krista Tervo KarhKa 69,58, 2) Kati Ojaloo NoormNo 67,95, 3) Suvi Koskinen KauhajKa 64,87, 4) Inga Linna RiihimKi 63,33, 5) Heli Rinnekari NurmijYU 62,73, 6) Kiira Väänänen VarpVi 62,56, 7) Johanna Witka SomE 61,30, 8) Silja Kosonen SomE 61,15, 9) Tytti Oikarainen PosPy 55,01, 10) Sara Killinen LapVi 54,12.Pituus: 1) Maria Huntington TampPy 643, 2) Miia Sillman TampPy 621, 3) Hertta Heikkinen JoensKa 604, 4) Amanda Liljendal BorgåAk 570, 5) Janette Hanski KarhU 569, 6) Jutta Heikkinen JoensKa 568.Keihäs: 1) Jutta Heikkinen 45,30, 2) Sillman 44,59, 3) Huntington 44,20, 4) Liljendal 42,78, 5) Hertta Heikkinen 40,42, 6) Iina-Kaisa Mäkelä KU-58 40,03.800 m: 1) Hertta Heikkinen 2.16,03, 2) Jutta Heikkinen 2.17,71, 3) Huntington 2.20,27, 4) Hanski 2.22,18, 5) Sillman 2.24,91, 6) Laura Lepistö PorinYU 2.26,94.Lopputulokset 7/7 lajin jälkeen: 1) Huntington 6339, 2) Sillman 6048, 3) Jutta Heikkinen 5952, 4) Hertta Heikkinen 5926, 5) Hanski 5224, 6) Liljendal 5181, 7) Maria Peura TervTe 4796, 8) Lepistö 4789, 9) Mäkelä 4733, 10) Heidi Parikka HKV 4648,11) Valentina Lemettinen SeinäjSU 4514, 12) Minttu Mattinen LappUM 4497, 13) Iitu Sutela LappUM 4339, 14) Karoliina Isoaho EspTa 3474, 15) Reeta Valve MuurY 2808, 16) Lotta Putkiranta EspTa 2256.Ratakelaus, 400 m: 1) Leo-Pekka Tähti PorinTa 49,30, 2) Henry Manni LänsiUU 51,86, 3) Niko Ristiranta KuusKi 56,67, 4) Esa-Pekka Mattila EspTa 57,49, 5) Amanda Kotaja VampU 59,48, 6) Henry Sundholm TuUL 1.13,00.(erien 2 parasta ja 2 ajan perusteella finaaliin): 1. erä: 1) Markus Teijula NaantLöy 1.53,76, 2) Matias Tiiro LimNM 1.53,89, 3) Panu Jantunen HKV 1.54,20. 2. erä: 1) Joonas Rinne SaarijPu 1.54,64, 2) Niko Viljola HKV 1.54,80, 3) Samu Mikkonen JoensKa 1.55,83. 3. erä: 1) Ville Lampinen KU-58 1.52,71, 2) Jaakko Lehtilä HIFK 1.52,96, 3) Elias Tuominen NaantLöy 1.53,23.(erien 3 parasta ja 2 ajan perusteella finaaliin): 1. erä: 1) Joni Vainio-Kaila LaitJy 52,63, 2) Tuomas Lehtonen LiedPa 52,99, 3) Kalle Stylman LiedPa 53,13, 4) Lauri Eneh TampU 53,26, 5) Eero Ilomäki HIFK 54,78, 6) Iiro Surkka JyväskKU 56,35, 7) Jevgeni Aleksandrov HIFK 56,99, 8) Atte Timgren HKV 58,99. 2. erä: 1) Oskari Mörö EsboIF 52,43, 2) Jonni Blomqvist BorgåAk 53,53, 3) Anton Tallbacka HIFK 53,79, 4) Aleksi Heimonen TampU 55,40, 5) Edward Lindberg IFSibboV 55,78, 6) Markus Hurri LiedPa 58,13.(10 parasta finaaliin): 1) Artturi Tiipiö TeuvRi, Valtteri Välimäki UudKK, Samuli Eriksson SalVil, Daniel Kosonen TampPy, Arttu Mattila ÄänekU, Jesse Huttunen SavitU 197, 7) Ville Waher TuUL 197, 8) Julius Kuusela LänsiUU 197, 9) Matias Mustonen LempKiYU, Mika Hietaniemi EspTa, Aleksi Kelmola UllKi 194,12) Herman Haavisto KannU 194, 13) Valtteri Mattila ÄänekU 190, 14) Casper Tillander IFSibboV 190, 15) Joonatan Veijola HämeenlTa 190, 16) Sebastian Widjeskog IFÅsar 185, 17) Ville Eikkula TampPy ei tulosta.(10 parasta finaaliin): 1) Simo Lipsanen LappUM 15,75, 2) Arttu Tyystjärvi LappUM 15,54, 3) Tuomas Kaukolahti KU-58 15,52, 4) Veikko Nugraha EspTa 15,37, 5) Topias Koukkula KangU 15,05, 6) Daniel Ofosu TurWei 14,82, 7) Antti Tiekso TurWei 14,67, 8) Aapo Karvinen VammsVoi 14,51, 9) Juho Nieminen JyväskKU 14,39, 10) Oliver Kärki VaasVa 14,24, 11) Niko Simola VammsVoi 14,10, 12) Sami Laakkonen HKV 14,08, 13) Aleksi Pelto TampU, Daniel Sjölind IFÅsar 13,99, 15) Kristian Peltola JyväskKU 13,93, 16) Rasmus Hiltunen SavonlRie 13,76.(10 parasta finaaliin): 1) Ville Kivioja NokU 52,81, 2) Oskari Perälampi EspTa 52,68, 3) Raine Munukka KuortKu 51,91, 4) Teemu Poikolainen JoensKa 49,47, 5) Sami Aartolahti LahdA 48,76, 6) Olli-Pekka Korhonen KaavKai 48,40, 7) Juha Lahdenranta PorinYU 48,22, 8) Jouni Helppikangas OrimJy 48,08, 9) Olli Takala LahdA 47,99, 10) Aaro Leinonen RymSoi 47,58,11) Eero Ahola PorinYU 46,71, 12) Jussi Hämelahti LängelmU 46,51, 13) Mika Ruhtinas JyväskKU 45,78, 14) Topi Laitila TeuvRi 45,77, 15) Mikko Martinmäki RaahVe 45,12, 16) Juuso Sillanpää JyväskKU 44,91, 17) Eero Virtanen ImU 39,89.(10 parasta finaaliin): 1) Antti Ruuskanen PielavSa 76,67, 2) Sami Peltomäki AlajA 76,46, 3) Toni Kuusela KuortKu 75,39, 4) Lassi Saarinen KeurKi 74,17, 5) Teemu Wirkkala ToholU 74,14, 6) Lassi Etelätalo JoensKa 74,10, 7) Teo Takala IFRaseb 72,88, 8) Jarmo Marttila KälvTa 72,51, 9) Teemu Narvi KanksLei 72,09, 10) Toni Keränen LimNM 71,73,11) Taneli Juutinen KuopRei 71,58, 12) Toni Sirviö SulkU 71,33, 13) Topias Laine HKV 71,22, 14) Patrik Torn PyhäsU 70,02, 15) Joni Karvinen JoensKa 70,00, 16) Jani Kiiskilä VeitsilKV 69,01, 17) Leevi Uusi­talo RaisKu 65,17.(erien 2 parasta ja 2 ajan perusteella finaaliin): 1. erä: 1) Kaisa Honkaharju KälvTa 2.12,52, 2) Alisa Virtanen JyväskKU 2.13,41, 3) Marika Aarnio TurWei 2.13,98. 2. erä: 1) Sara Kuivisto BorgåAk 2.10,57, 2) Moona Latvala HKV 2.11,77, 3) Ronja Koskela KuivAu 2.11,82. 3. erä: 1) Nathalie Blom­qvist IKFalken 2.11,23, 2) Viola Westling TuUL 2.12,63, 3) Katja Blunden HKV 2.12,66.(erien 2 parasta ja 2 ajan perusteella finaaliin): 1. erä: 1) Oona Hujanen HKV 1.00,59, 2) Viivi Lehikoinen HIFK 1.00,63. 2. erä: 1) Nea Mattila HIFK 1.00,87, 2) Annika Hannola HKV 1.01,77, 3) Frida Hämäläinen TampPy 1.02,36. 3. erä: 1) Eveliina Määttänen KeskiUYU 1.00,18, 2) Martta Rautala ViipU 1.01,18, 3) Elin Mickos IFSibboV 1.01,31.(10 parasta finaaliin): 1) Laura Ollikainen VarkKV, Enna Hassinen OulPy, Henriikka Könönen KuivAu, Elina Lampela OulPy, Wilma Murto SalVil 375, 6) Saga Andersson EsboIF, Aino Siitonen HKV 375, 8) Pinja Koivumäki LauttLu 370, 9) Kiia Jullenmaa PorinYU 370, 10) Tuuli Kujala SeinäjSU, Essi Melender VaasVa 365,12) Minttu Koskiaho KarijTa 365, 13) Silja Andersson EsboIF 365, 14) Emma Rovasalo HyvsU 355, 15) Emilia Tuomaala SalSa 330, 16) Vilma Hannula KarhKa, Lotta Alasaukko-Oja TampPy 330, 18) Oosa Siukonen JyväskKU 330.(10 parasta finaaliin): 1) Kristiina Mäkelä OrimJy 13,62, 2) Senni Salminen ImU 13,21, 3) Emma Pullola VaasVa 13,12, 4) Sini Sanaslahti KaipVi 12,70, 5) Jessica Kähärä MikkKV 12,67, 6) Elina Kostiainen VihdVie, Liisa Naskali NokU 12,65, 8) Elina Torro LappUM 12,60, 9) Jessica Miettinen JoensKa 12,58, 10) Saara Hakanen HKV 12,53,11) Tilda Lipasti HIFK 12,43, 12) Oona Hietala TampPy 12,40, 13) Wilhelmiina Harju JyväskKU 12,39, 14) Johanna Hokkanen KangasnKa 12,25, 15) Laura Koivisto JyväskKU 12,14, 16) Laura Rautiainen LahdA 12,08, 17) Maria Peura TervTe 12,07, 18) Emilia Heino TampPy 12,04, 19) Hanna Jämsä ToholU 12,02, 20) Selma Saarinen LappVei 11,87, 21) Paula Vihtalahti NoormNo 11,55.(10 parasta finaaliin): 1) Suvi Helin TampPy 14,94, 2) Eveliina Rouvali KuopRei 14,62, 3) Katri Hirvonen JoensKa 14,59, 4) Henna Sallinen SavonlRie 14,22, 5) Senja Mäkitörmä VarpVi 14,05, 6) Suvi Arvela VehmKi 13,78, 7) Emilia Kangas SeinäjSU 13,51, 8) Oona Viljanen OrivPo 13,27, 9) Jessica Meriheinä LiljIK 13,12, 10) Hennariikka Järvinen TuUL 13,03,11) Sanni Kuparinen JanJa 12,87, 12) Kaisu Eskelinen MaanMa 12,61, 13) Sara Oraheimo IFRaseb 12,58, 14) Tiia Tirkkonen KeitKu 12,49, 15) Hanna Vuolteenaho YlivKu 11,76, 16) Vera Räsänen IitPy 11,33.: 2, 17, 19, 25, 33, 34, 37. Lisänumero: 18. Plusnumero: 20.7, 1, 8, 5, 3, 7, 8.Päiväarvonta (3.8.): 11, 14, 17, 18, 20, 25, 27, 28, 30, 39, 45, 47, 48, 52, 54, 60, 64, 67, 68, 70. Kunkkunumero: 67.Ilta-arvonta (3.8.): 5, 8, 9, 14, 18, 19, 23, 30, 34, 36, 39, 40, 46, 47, 49, 56, 57, 62, 64, 69. Kunkkunumero: 8.Myöhäisillan arvonta (3.8.): 2, 4, 5, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 23, 33, 36, 40, 53, 56, 60, 62, 64, 65, 69. Kunkkunumero: 23.09.30 Suomen MM-ralli:EK21 Ruuhimäki 113.00 Suomen MM-ralli: Power Stage14.30 ja 16.35 Yleisurheilu: Kalevan kisat18.10 Suomen MM-ralli: Kisakooste19.30 Koripallo: Liettua-Suomi21.30 Golf: Finnish Challenge (kooste)17.00 Veikkausliiga: Futiskierros22.35 F1: Osakilpailu, Unkari (kooste)11.00 F3: Unkari12.25 F2: Unkari16.10 F1: Osakilpailu, Unkari12.00, 13.20 ja 15.00 Moto3, -2 ja -GP: Osakilpailut, Tshekki00.00 Tennis: ATP 500, Washington12.30 Kuninkuusravit22.00 PGA Tour: WyndhamChampionship08.25 ja 14.00 Snooker: International Championship13.00 Porsche Supercup: Unkari18.30 Pyöräily: Puolan ympäriajo14.00 Motocross: FIM MX2/MXGP, Belgia17.30 Pyöräily: RideLondon–Surrey Classique17.00 Community Shield: Liverpool– Man City15.30 Skotlannin liiga: Kilmarnock­– Rangers18.30 Championship: Bristol City–Leeds21.00 Rallicrossin MM: KanadaViasat Jääkiekko HD21.30 Nascar: Watkins Glen14.00-21.00 Women’s British Open13.20 Esteratsastus: LähiTapiola GP, Powerpark17.00 Veikkausliiga: Ilves–RoPS, FC Lahti–KPV, KuPS–HIFK18.00 Veikkausliiga: FC Inter–IFK Mariehamn