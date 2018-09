Englannissa vesi on yksityistetty ja kallista, ja Lontoota juottaa käytännössä monopoli – monia kuluttajia meno suututtaa: ”Sama on juna- ja bussiyhtiöissä, nyt ajatellaan vain voittoa”

Päivän lehti 4.9.2018

Englannissa vesi on yksityistetty ja kallista, ja Lontoota juottaa käytännössä monopoli – monia kuluttajia men

Lontoo. Lontoolaisella linja-autonkuljettajalla Bryan Allettilla on vapaapäivä. Hän pesee autoaan kotikadullaan. Tänään hanasta on tullut kunnolla vettä. Se ei ole aina itsestäänselvää. ”Viime aikoina on ollut ongelmia vedenpaineen kanssa”, Allett kertoo ja vaahdottaa Jaguarinsa kylkeä.