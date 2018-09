Päivän lehti 4.9.2018

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén turhautui tahalliseen väärin­ymmärtämiseen: ”Sillä pääsee esille, kun haukkuu

Kokoomuksen Saara-Sofia Sirén ymmärtää puheenvuoroja poliittisen keskustelun raadollisuudesta. Hän uskoo, että asiaan on vaikuttanut se, että edustajilla on jatkuva kiire ja että sosiaalisessa mediassa kärjistetyt kommentit saavat eniten näkyvyyttä. Kolikolla on kääntöpuolensa.