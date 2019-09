Päivän lehti 4.9.2019

Siirretään sote-rahoitusvastuu valtiolle

Nykyisen sote-järjestelmän pulmien perussyy on kuntien keskimääräinen kyvyttömyys padota erikoissairaanhoidon kustannuksia. Kunta on ottanut säästöt sieltä, mistä on voinut, eli peruspalveluistaan. Näin kunta on jättänyt terveyskeskuslääkärien virat täyttämättä ja perustamattakin.