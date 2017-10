Päivän lehti 4.10.2017

Luonnontieteen nobelisti on yleensä varsin iäkäs – nuoret ja pätevät ovat palkintojonossa jopa vuosikymmeniä

Nobelistien

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Nobeleja

Nobelien

Rauhan

Rauhannobelit

Kaikkiaan