Päivän lehti 4.10.2017

EU:lle on vaikeaa tuomita omien jäsenmaiden toimia

Aamulehti

Kainuun Sanomat

Turun Sanomien

Ilkka

kirjoittaa, että Kataloniasta on tulossa ongelma myös Euroopan unionille – ja sitä kautta Suomellekin.”EU-jäsenmaiden johtajista ei oikein kukaan saanut vielä viikonloppuna sanottua mitään kriittistä espanjalaisen virkavallan väkivaltaisuudesta.””Unionissa toimii kyseenalainen sisäinen solidaarisuus. Tähän on johtanut se, että monella EU-maalla on omia katalo­nioitaan, itsellisiksi pyrkiviä alueita, joilla on vahva historiallinen identiteetti.”arvioi, että pidättyvästä EU-linjasta oli sovittu ennalta.”Monien EU:n ulkopuolisten maiden väkivaltaisuudet tuomitaan näköjään selvästi herkemmin kuin unionimaiden ylilyönnit. Eikös tilanteen pitäisi oikeastaan olla toisin päin?”mukaan kannan muodostamisen EU-jäsenmaan väkivaltaan ei pitäisi olla kovin monimutkainen tehtävä.”EU:n on kyettävä ottamaan asian ratkaisussa kätilön rooli.”muistuttaa, että EU sai viisi vuotta sitten Nobelin rauhanpalkinnon.”Ellei EU pysty rakentamaan yhdessä jäsenmaassaan eri intressien välille rauhaa ja vuoropuhelua, miten se voi uskottavasti olla rauhantekijänä laajemmin eri maanosien välillä?”