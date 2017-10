Päivän lehti 4.10.2017

Tuloksia, rahapelit ja tv-urheilussa NHL:n avausotteluita

Amerikkalainen jalkapallo

Golf

Jalkapallo

Jääkiekko

Koripallo

Pöytätennis

Voimistelu

Rahapelit

Tv-urheilua

Kansas City–Washington 29–20.Lohkotilanteet:AFC: 1) Kansas City 4 voittoa–0 tappiota, 2) Buffalo, Pittsburgh ja Denver 3–1, 5) New York Jets, New England, Baltimore, Jacksonville, Houston, Tennessee ja Oakland 2–2, 12) Miami 1–2, 13) Cincinnati ja Indianapolis 1–3, 15) Cleveland ja Los Angeles Chargers 0–4.NFC: 1) Philadelphia, Detroit, Green Bay, Carolina, Atlanta ja Los Angeles Rams 3–1, 7) Tampa Bay 2–1, 8) Dallas, Minnesota, New Orleans, Seattle, Arizona ja Washington 2–2, 14) Chicago 1–3, 15) New York Giants ja San Francisco 0–4.Miesten maailmanlista: 1) Dustin Johnson USA 12,01 pistettä (edellisen listan sijoitus 1), 2) Jordan Spieth USA 10,54 (2), 3) Hideki Matsuyama Japani 8,98 (3), 4) Justin Thomas USA 8,46 (4), 5) Jon Rahm Espanja 7,80 (5), 6) Rory McIlroy Pohjois-Irlanti 6,98 (6), 7) Rickie Fowler USA 6,58 (8), 8) Henrik Stenson Ruotsi 6,49 (9), 9) Jason Day Australia 6,45 (7), 10) Sergio Garcia Espanja 6,11 (10), ...suomalaisia: 199) Mikko Korhonen 0,89 (210), 227) Tapio Pulkkanen 0,80 (224), 252) Mikko Ilonen 0,74 (261), 403) Oliver Lindell 0,47 (393), 617) Kalle Samooja 0,25 (706), 898) Antti Ahokas 0,13 (898), 986) Roope Kakko 0,10 (958).Naisten maailmanlista: 1) Ryu So-yeon Etelä-Korea 8,63 (1), 2) Park Sung-hyun Etelä-Korea 8,01 (2), 3) Lexi Thompson USA 7,79 (3), 4) Anna Nordqvist Ruotsi 6,87 (4), 5) Chun In-gee Etelä-Korea 6,82 (6), 6) Shanshan Feng Kiina 6,76 (7), 7) Ariya Jutanugarn Thaimaa 6,74 (5), 8) I.K. Kim Etelä-Korea 6,44 (9), 9) Lydia Ko Uusi-Seelanti 6,27 (8), 10) Brooke M. Henderson Kanada 5,56 (12), ...suomalaisia: 328) Ursula Wikström 0,26 (327), 354) Noora Tamminen 0,23 (349), 499) Sanna Nuutinen 0,11 (494), 535) Minea Blomqvist-Kakko 0,09 (534), 563) Krista Bakker 0,08 (552).Kotka/Kouvola:Alle 17-v. poikien EM-alkukarsinta, lohko 4:Suomi–Färsaaret 4–0 (2–0)6. Elias Mastokangas 0–1, 32. Terry Ablade, 48. Mastokangas rp. 0–3, 55. Ablade 0–4.Islanti–Venäjä 2–0 (2–0)Lohko C:JYP–Neman Grodno, Valko-Venäjä vl. 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 0–0, 1–0)JYPin maalit: Robert Rooba, Micke Saari + voittomaalikisassa Micke Saari.JYP varmisti pudotuspelipaikkansa.Lohko A:Wolfsburg, Saksa–Salzburg, Itävalta 4–5 (2–3, 2–2, 0–0)Lohko E:Liberec, Tshekki–HC Davos, Sveitsi 4–3 (0–0, 2–1, 2–2)Lohko G:München, Saksa–Brynäs, Ruotsi 2–3 (0–1, 2–2, 0–0)Jokerit–Torpedo 4–2 (2–1, 1–1, 1–0)J: Ryan Zapolski 21/23 torjuntaa, Eeli Tolvanen 1+1, Brian O'Neill, Tommi Huhtala, Masi Marjamäki, Sami Lepistö 0+1, Peter Regin 0+1, Marko Anttila 0+1.TsSKA–Riian Dinamo ja. 3–2 (1–2, 1–0, 0–0, 1–0)RD: Anssi Salmela 0+1.Vitjaz–Spartak 5–3 (0–1, 3–1, 2–1)MS: Ville Lajunen 1+1.Slovan–Severstal myöhemmin.Kauhajoen Karhu–Seagulls 77–98 (38–38)Kauhajoki: Stephen Maxwell 15/3, Bojan Sarcevic 13/4/5 syöttöä, Flenard Whitfield 12/8, Fuquan Edwin 9/5, Samuli Vanttaja 9/6, Marcus Allen 8/2, Juho Lehtoranta 6/3, Henri Kantonen 3/1, Joonas Lehtoranta 2/3.Seagulls: Antti Kanervo 23/5, Jermaine Marshall 20/1, Kayel Locke 14/7, Timo Heinonen 12/2, Derek Jackson 9/4/6 syöttöä, Tuukka Kotti 8/7, Remy Abell 7/3, Alex Vaenerberg 5/1.Erotuomarit: Miltiadis Ioannidis, Karolina Andersson, Elias Anttonen.Yleisö: 887.Joukkuekilpailu, välierä: Italia–Suomi (Ismo Lallo, Esa Miettinen) 2–0.Suomi voitti EM-pronssia.Karsinnat:Miehet:6-ottelu: 1) Manrique Larduet Kuuba 86,699 pistettä, 2) Xiao Ruoteng Kiina 86,297, 3) David Beljavski Venäjä 85,839,... 33) Oskar Kirmes Suomi 75,897.Finaaliin ylsi karsinnan 24 parasta. Kirmes karsiutui.Telinekohtaiset karsinnat (finaaliin kunkin telineen 8 parasta):Permanto: 1) Kenzo Shirai Japani 15,766,... 35) Heikki Saarenketo Suomi 13,666,... 50) Emil Soravuo Soravuo Suomi 13,300,... 80) Kirmes 12,466.Hevonen: 1) Max Whitlock Britannia 15,300,... 55) Juho Kanerva Suomi 12,700,... 64) Kirmes 12,466,... 100) Franz Card Suomi 11,300.Renkaat: 1) Eleftherios Petrounias Kreikka 15,400,... 68) Kirmes 12,733,... 106) Card 11,266.Hyppy: 1) Yeang Hakseon Etelä-Korea 15,283,... 22) Saarenketo 13,616.Nojapuut: 1) Oleg Vernjajev Ukraina 15,466,... 75) Kirmes 12,366,... 92) Card 12,033.Rekki: 1) Epke Zonderland Hollanti 14,433,... 45) Card 12,733, 46) Kirmes 12,700.PäiväarvontaOikeat numerot: 5, 12, 16, 17, 27, 32, 35, 38, 42, 49, 52, 54, 55, 56, 58, 61, 63, 65, 66, 70Kunkkunumero: 54Ilta-arvontaOikeat numerot: 2, 3, 9, 10, 14, 16, 20, 21, 31, 32, 34, 48, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 64, 70Kunkkunumero: 2018.30 Liiga: HPK-Lukko19.00 Ravit: Toto65, Vermo07.30 ja 14.30 Tennis: ATP 500, Peking19.00 CHL: Tappara-Banska Bystrica06.00-14.00 Tennis: ATP 500, Tokio19.00 CHL: KalPa-Stavanger14.00 ja 20.00 Snooker: European Masters21.00 World Grand Prix of Darts03.05 NHL: Pittsburgh-St. Louis17.00 KHL: Salavat Julajev-SKA Pietari02.05 NHL: Winnipeg-Toronto05.05 NHL: Edmonton-Calgary05.35 NHL: San Jose-Philadelphia