Päivän lehti 4.10.2019

Välähdys huippukuskilla voittoon

Välähdys (kohde 2) on kilpailevien suomenhevosten kyky-ykkönen. Ruudikas ori on pompannut viime aikoina liian usein laukan puolelle. Nyt kyytiin istuva Mika Forss on merkittävä vahvistus. Hän pudottaa epäonnistumisriskin minimiin. Ravilla Välähdys on hyvin todennäköinen voittaja.