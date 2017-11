Päivän lehti 4.11.2017

Lauantain elokuvia

(Suomi 2012) Ökyilijä uhkaa rakennuttaa tokaluokkalaisen Ellan (Freja Teijonsalo) koulun paikalle formularadan. Taneli Mustonen ohjasi esikoisenaan Timo Parvelan lastenkirjasarjan 13. osasta Ella ja Äf Yksi anarkistisen elokuvan. Mukana on yhteiskunnallisia teemoja, kuten ympäristönsuojelu. MTV3 klo 13.00(Uusi-Seelanti 2001) Peter Jackson tulkitsi J. R. R. Tolkienin 1950-luvulla ilmestyneestä fantasiaromaanisarjasta trilogian, johon kirjailijan fanitkin ovat tyytyväisiä. Ensimmäisessä osassa hobitti Frodo (Elijah Wood) seurueineen lähtee matkaan tuhoamaan mustan ruhtinaan Sauronin himoitsemaan sormusta. (K12) Sub klo 21.00(USA/Saksa/Kanada 2006) Poliisi (Nicholas Cage) etsii kadonnutta tyttöä syrjäisellä saarella. Neil LaButen uusintaversio britti Robin Hardyn vuonna 1973 ilmestyneestä kauhuklassikosta epäonnistui täysin. (K16) Fox klo 21.00(Ranska 2012) Valaidenkouluttajan (Marion Cotillard) ja rentun (Matthias Schoenaerts) tiet kohtaavat. Jacques Audiardin draama on olevinaan kovinkin raju. (K16) Ava klo 21.00(USA 2013) Pariskunnan (avovaimona Jessica Chastain) huushollissa alkaa tapahtui yliluonnollisia, kun he ottavat hoteisiinsa miehen kuolleen veljen tyttäret. Argentiinalainen Andrés Muschietti filmatisoi uudelleen vuonna 2008 ilmestyneen lyhytelokuvansa Mamá. Äitiyttä käsittelevän kauhuelokuvan on tuottanut Guillermo del Toro. (K16) TV5 klo 21.00(USA 2011) Halpaa tv-elokuvaa muistuttavassa draamassa vaimoa (Tatum O´Neal) syytetään rikkaan miehensä murhasta, joka laati testamenttinsa hänen hyväkseen. (K12) Hero klo 21.00(Ruotsi 2015) Syyttäjä Rebecka Martinsson (Ida Engvoll) tutkii teiniparin katoamista. Ville Virtanen jatkaa sivuosassa Åsa Larssonin dekkareihin perustuvassa elokuvassa. Mukana on myös Antti Reini. (K12) MTV3 klo 22.25(USA 2011) Lääke antaa luuserille (Bradley Cooper) rajattomat älyn lahjat. Neil Burgerin scifielokuvan loppu pilaa sinänsä mielenkiintoisen ajatusleikin. (K16) Nelonen klo 22.30(Suomi 2008) Veljekset (Ville Virtanen ja Tommi Eronen) merkitsevät pitkän vihan jälkeen Ruotsin ja Venäjän rajaa. He saapuvat pieneen kylään, jonka saunaa on pidetty pyhänä paikkana. AJ Annilan ohjaama ja Iiro Küttnerin käsikirjoittama kauhuelokuva ansaitsee eniten kiitosta Henri Blombergin kuvauksesta. (K16) TV2 klo 0.10(USA 1987) Michael Ciminon näkemys Sisilian Robin Hoodin Salvatore Giulianon (1922–1950) noususta, uhosta ja tuhosta perustuu Mario Puzon vuonna 1984 ilmestyneeseen samannimiseen romaaniin. Toimintaelokuvan pääosaa näyttelee Christopher Lambert. (K16) Nelonen klo 0.40