Päivän lehti 4.11.2017

”Raajani tottelevat sieluani” – La Chana puhuu flamencosta samalla intensiteetillä kuin hän sitä tanssii

Vaikka

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Liki

Flamenco

La Chanan

Dokumentin

La Chana, Fem klo 22.00.