Päivän lehti 4.11.2017

Sunnuntain elokuvia

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

(Japani 2002) Animaatioelokuvasarjan viidennessä osassa Ash (äänenä Jami Kantola) tutustuu lohikäärmeisiin Latiokseen ja Latiakseen. (K7) Hero klo 10.45(USA 2010) Nainen (Jennifer Aniston) luulee hedelmöittävänsä itsensä luovuttajan spermalla, vaikka hänen ystävänsä (Jason Bateman) on vaihtanut tilalle omaansa. Ydinperhemalli saa kyytiä Josh Gordonin ja Will Speckin romanttisessa komediassa, mutta loppuratkaisu on konservatiivinen. Elokuva perustuu Jeffrey Eugenidesin vuonna 1996 julkaistuun novelliin. Hero klo 13.30(USA/Italia/Espanja 2012) Jenkkiarkkitehti (Alec Baldwin) palaa nuoruutensa Roomaan. Woody Allen nähdään neuroottisena alter egonaan romanttisessa komediassa, joka on muutenkin ohjaajansa näköinen. Hero klo 17.00(Britannia 2011) Marilyn Monroe (roolinsa täydellisesti sisäistänyt Michelle Williams) kuvaa Britanniassa komediaansa Prinssi ja revyytyttö, joka ilmestyi vuonna 1957. Simon Curtisin draama perustuu elokuvan apulaisohjaajan Colin Clarkin muistelmiin. Hero klo 19.05(USA 2012) Miesstrippari (Channing Tatum) kouluttaa untuvikkoa. Steven Soderberghin draamasta on seksikkyys kaukana. (K12) Sub klo 21.00(USA 2012) Opiskelijanaisnelikko viettää kevätlomaa Floridassa. Harmony Korinen rikoselokuva on kuin tyylitelty yhdistelmä rapvideoita ja tavisnaisten strippiesityksistä koostuvaa tosi-tv-sarjaa Girls Gone Wild. James Franco onnistuu jälleen niljaisen gangsterin roolissaan. (K16) Hero klo 21.00(USA/Kiina/Hong Kong 2013) Taijitähti (Tiger Hu Chen) tienaa taidoillaan. Keanu Reeves debytoi ohjaajana toimintaelokuvalla, jonka ainoat ansiot ovat Yuen Woo-pingin taistelukohtauskoreografiat. (K16) Kutonen klo 21.00(USA 2015) Agentti Ethan Hunt (Tom Cruise) painuu maan alle tuhoamaan terroristijärjestön. Christopher McQuarrien ohjaama 1960-luvun tv-sarjaan perustuva toimintaelokuvasarjan viides osa ponkaisee heti hurjaan vauhtiin. (K12) Nelonen klo 21.30(Norja 2013) Muotisuunnittelija palaa Berliinistä kotikaupunkiinsa ukkinsa (Sven-Bertil Taube) luo viettämään mummonsa hautajaisia. Rune Denstad Langlon draaman suola ovat kiinnostavat sivuhenkilöt, kuten äitinsä kuoleman aiheuttamaa traumaa katastrofileikkeihin purkava pikkutyttö. (K7) Fem klo 23.25