Kahdeksan eläkejohtajaa syrjään – OP:n pääjohtajaksi siirtyvä Timo Ritakallio erotti melkein koko eläkeyhtiö Eteran johtoryhmän

Päivän lehti 4.11.2017

Kahdeksan eläkejohtajaa syrjään – OP:n pääjohtajaksi siirtyvä Timo Ritakallio erotti melkein koko eläkeyhtiö E

Kahdeksan

Ilmarisen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ritakallio

Ilmarisen

Kun