Kolmen suuren puolueen Suomi tekee paluuta

Ilta-Sanomat

uskoo Ylen torstaina julkistaman puoluekannatus­kyselyn tulosten vaikuttavan lähiaikoina kotimaan politiikkaan.”Jos trendi jatkuu yhtä suotuisana, ko­vimpien jännitteiden keskustan ja kokoomuksen välillä uskoisi poistuvan. Tämä helpottaisi hallituksen työskentelyä ja saattaisi edesauttaa jopa ratkaisevasti vielä viimeistelemättä olevien kärkihankkeiden, etunenässä sote- ja maakunta­uudistuksen viemistä päätökseen.”arvioi, että vihreiden ohitus oli keskustalle tärkeää.”Vihreissä puheenjohtaja Touko Aallon rakentava linja poikkeaa edeltäjästään. Hyytyykö vihreät ilman populismia?”selittää perussuomalaisten kannatuskatoa puheenjohtaja Jussi Halla-ahon passiivisuudella Suomen politiikassa ja presidentinvaalien seesteisyydellä.”On mahdollista, että nyt on vahvistumassa paluu vanhaan, kolmen perinteisen suuren puolueen asetelmaan ja yksi eriskummallinen ja turbulentti vaihe Suomen politiikassa on päättymässä.”toteaa, että vanhat puo­lueet ovat keränneet liikkuvia äänestäjiä.”Syitä voi etsiä työmarkkinasyksystä, maakuntauudistuksesta ja sotesta. Vanhoilla puolueilla on niihin selvä kanta.”