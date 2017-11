Päivän lehti 4.11.2017

Missä ovat Rovaniemelle täksi vuodeksi luvatut 50 000 kiinalais­matkailijaa? – Monelle turistille kävelymatka

Rovaniemi.

Muistanette

https://www.hs.fi/haku/?query=li+shaohua

Ainakin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Nova-hotellin

Zhang

Lappilaiset

Tree Housessa

Kiinasta

Kiinalaisturistien

Ravintolassa