Päivän lehti 4.11.2017

Tuloksia, tv-urheilua ja rahapelejä

Golf

Jääkiekko

Koripallo

Paini

Salibandy

Tennis

Tv-urheilua

Rahapelejä

Tilanne 54/72 reiän jälkeen: 201 lyöntiä (15 alle parin): Aditi Ashok Intia 67+66+68,203 (–13): Cheyenne Woods USA 69+66+68,204 (–12): Eleanor Givens Englanti 71+69+64, Lee-Anne Pace Etelä-Afrikka 66+66+72,Suomalaiset:206 (–10): Minea Blomqvist-Kakko 71+66+69 (jaettu 7:s),209 (–7): Ursula Wikström Suomi 70+67+72 (jaettu 17:s),213 (–3): Noora Tamminen 71+72+70 (jaettu 42:s)Oman:Miesten Euroopan-haastajakiertueen finaaliturnaus, 3. päivä (par 72):203 lyöntiä (13 alle parin): Clement Sordet Ranska 68+67+68,204 (–12): Oliver Lindell Suomi 69+65+70,205 (–11): Estanislao Goya Argentiina 67+66+72,...223 (+7): Tapio Pulkkanen Suomi 71+83+69 (sija 42.)Lukko–HIFK vl. 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0)1. erä: 13.47 Arttu Ilomäki (Toni Koivisto-Janne Niskala) 1–0 yv.2. erä: 27.29 Henri Tamminen (Thomas Nykopp) 1–1.3. erä: Maaliton.Jatkoaika: Maaliton.Vl-kilpailu: Toni Koivisto 2–1.Jukurit–Tappara 1–3 (0–1, 1–1, 0–1), JYP–KalPa 2–3 (0–1, 2–1, 0–1), Pelicans–Ilves 5–2 (2–0, 1–1, 2–1), Sport–TPS 4–3 (1–0, 1–1, 2–2)Boston–Las Vegas 2–1, B: Tuukka Rask 28/29 torjuntaa.Washington–NY Islanders 4–3, Ottawa–Detroit 3–1, Tampa Bay–NY Rangers ja. 1–2, Florida–Columbus 3–7 F: Antti Niemi 18/21 torjuntaa. C: Markus Hännikäinen 1+0, Markus Nutivaara 0+2St. Louis–Philadelphia 0–2, Minnesota–Montreal 6–3 M: Mikko Koivu 0+2, Mikael Granlund 0+2Winnipeg–Dallas 5–2 W: Patrik Laine 1+0Colorado–Carolina 5–3 Colorado: Mikko Rantanen 1+0 Carolina: Teuvo Teräväinen 0+1, Sebastian Aho 0+1Calgary–Pittsburgh ja. 2–1, Arizona–Buffalo 4–5 A: Antti Raanta 26/31 torjuntaa. B: Rasmus Ristolainen 0+1Los Angeles–Toronto 5–3.Sibir–TsSKA 1–5 (0–2, 0–1, 1–2)Avangard–Jokerit 1–3 (0–1, 1–2, 0–0)J: Karri Rämö 24/25 torjuntaa, Brian O'Neill 1+1, Niklas Jensen 1+0, Antti Pihlström 1+0, Eeli Tolvanen 0+1, Tomi Mäki 0+1, Jesper B. Jensen 0+1.Espoo United–RoKi 3–6, Jokipojat–K-Vantaa 1–2, Ketterä–Hermes 6–0, TuTo Hockey–IPK 1–3.Korisliiga:Seagulls: Timo Heinonen 22/8, Kayel Locke 19/6, Ricky Waxlax 11/1, Remy Abell 11/5, Tuukka Kotti 10/6, Alex Vaenerberg 9/3, Jermaine Marshall 9/3, Antti Kanervo 8/3, Jyri Eboreime 4/1, Sakari Laakso 2/2, Derek Jackson 2/2.Kobrat: Maurice Creek 10/2, Terence Jennings 9/9/3 torjuntaa, Lucas Woodhouse 9/4, Perttu Blomgren 7/3, Christopher Ortiz 6/5, Samuel Kujala 4/0, Tuomas Viertola 4/1, Jussi Turja 3/0, Panu Peltokangas 2/5, Ville Turja 0/1.Erotuomarit: Ville Selkee, Jukka Mustapää, Markku Karppinen.Yleisö: 748.Vilpas: Johnathan Jordan 22/5/6 syöttöä, Javontae Hawkins 18/2, Teemu Rannikko 14/0, Aaron Jones 13/19/4 torjuntaa, Juho Nenonen 12/4, Mikko Koivisto 9/4, Tobin Carberry 7/2, Riku Laine 2/3, Miikka Luosmaa 2/1.BC Nokia: Leyton Hammonds 22/7, Thomas Laerke 17/4, Daniel Dolenc 13/2, Aapeli Alanen 8/2, Eldar Skamo 8/3, Lawrence Gilbert jr. 8/4, Nicolai Andersen 5/3, Niko Mattila 3/2, Henri Hirvikoski 0/1, Vincent Council 0/1/7 syöttöä.Erotuomarit: Miltiadis Ioannidis, Jouni Tilli, Antti Heinonen.Yleisö: 1 786.Kouvot: Thomas Gipson III 21/13, James Sinclair 18/5, Wayne Bernard 14/4, Tuomas Hirvonen 12/2/7 syöttöä, Jamie Skeen 12/3, Severi Kaukiainen 5/2, Ville Kaunisto 4/10, Ilmari Toikkanen 0/0, Arttu Saarijärvi 0/0.KTP: Kenneth Simms 20/11, Deon Edwin 17/11, Jermont Horton 16/8, Michael Pounds 12/5, Mandell Thomas 11/0, Ilmari Kallio 5/1.Erotuomarit: Pekka Saros, Matti Eskola, Kalle Siivonen.San Antonio–Golden State 92–112, Portland–LA Lakers 113–110.Kreikkalais-roomalaisen painin Suomi–Viro-maaottelu:Ottelutulokset:59 kg: Juuso Latvala–Helary Mägisalu 10–066 kg: Rami Syrjä–Denis Bolunov 3–171 kg: Matias Lipasti–Ott Saar 4–375 kg: Tero Halmesmäki–Ranet Kaljola 1–080 kg: Jarno Ålander–Andreas Välis 5–085 kg: Riku Liikkanen–Ardo Pajur 12–198 kg: Elias Kuosmanen–Kevin Baumann 8–0130 kg: Tuomas Lahti–Artur Vititin 8–0Otteluvoitot: Suomi–Viro 8–0, Sveitsi:Salibandyn EFT-turnaus:Miehet:Ruotsi–Suomi 8–3 (1–0, 3–1, 4–2)Ruotsi: Naiset:Suomi–Tshekki 5–1 (2–1, 2–0, 1–0)Miesten ATP-kiertueen Masters-turnaus:Nelinpelin 2. kierrosta: Henri Kontinen Suomi/John Peers Australia (1)–Nicholas Monroe/Jack Sock USA 7–6 (7–4), 6–2.Puolivälierä: Ivan Dodig Kroatia/Marcel Granollers Espanja (7)–Kontinen/Peers 6–3, 6–4.21.30 NBA: LA Clippers-Memphis17.00 Liiga: KalPa-Tappara17.15 Ravit: Toto76, Kouvola15.30 Ravit: Toto76, Kouvola19.00 SHL: Brynäs-Mora15.00 Tennis: Masters 1000, Pariisi22.30 PGA Tour: Shriners Hospitals for Children Open08.00 ja 13.30 Snooker: International Championship18.30 Supersport: Doha20.00 Superbike: Doha02.00 Laukkakilpailu: Breeders’ Cup06.30 Pyöräily: Tour of Hainan08.00 Pyöräily: Saitama Criterium10.30 Taitoluistelun GP: Peking14.30 Valioliiga: Stoke-Leicester17.00 Valioliiga: Newcastle-Bournemouth19.30 Valioliiga: West Ham-Liverpool21.45 La Liga: Barcelona-Sevilla18.00 Ligue 1: Angers-PSG21.00 Ligue 1: Monaco-Guingamp14.00 La Liga: Valencia-Leganés17.15 La Liga: Deportivo-Atlético19.30 Championship: Brentford-Leeds21.45 Serie A: Genoa-Sampdoria02.05 NHL: Minnesota-Chicago01.05 NHL: Philadelphia-Colorado04.35 NHL: Los Angeles-Nashville16.30 KHL: SKA Pietari-Torpedo20.05 NHL: Ottawa-Vegas01.05 NHL: Winnipeg-Montreal04.35 NHL: San Jose-Anaheim20.05 NHL: Ottawa-Vegas01.05 NHL: Florida-NY Rangers04.05 NHL: Vancouver-Pittsburgh11.00 European Tour: Turkish Airlines Open04.30 LPGA Tour: Japan ClassicPäiväarvonta (3.11.): 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 19, 25, 34, 39, 46, 48, 50, 52, 56, 57, 64, 67, Kunkkunumero: 14Ilta-arvonta (3.11.): 4, 10, 11, 12, 20, 23, 30, 40, 44, 46, 47, 52, 53, 55, 56, 57, 63, 67, 69, 70, Kunkkunumero: 23Päänumerot: 2, 35, 44, 45, 50Tähtinumerot: 6, 7Voitonjako:5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 0,00 e, 5 oikein 470 575,50 e, 4+2 oikein 6 819,90 e, 4+1 oikein 342,60 e, 4 oikein 149,30 e, 3+2 oikein 80,00 e, 2+2 oikein 26,80 e, 3+1 oikein 22,60 e, 3 oikein 18,90 e, 1+2 oikein 11,80 e, 2+1 oikein 8,90 e