Päivän lehti 4.12.2017

Tapahtumia maanantaina 4. joulukuuta

Konsertit

Keikat

Teatteri

Muut menot

Lapsille

HowManyMothers-lauluyhtyeen joulukonsertti. Pyhän Laurin kirkko (Kirkkotie 45, Vantaa) klo 19. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e.Musiikkitalo, konserttisali (Mannerheimintie 13) klo 19. Liput 39,50 ja 45,50 e.Kupletöörit Mikko Perkoila ja Jani Uhlenius. Keravan kirjasto, Pentinkulma-sali (Paasikivenkatu 12, Kerava) klo 18. Vapaa pääsy.Suvi Sistonen, piano ja harmooni, Joonas Tuuri, kontrabasso, ja Kukka Lehto, viulu. Universum (Perämiehenkatu 13) klo 19. Vapaa pääsy.Lauluyhtye How Many Mothers johtajanaan Anne Viljamaa. Pyhän Laurin kirkko (Kirkkotie 45, Vantaa) klo 19. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e.Johtajana Visa Yrjölä. Kannelmäen kirkko (Vanhaistentie 6) klo 19. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e.Musiikkiteknologi Alejandro Montes de Ocan sävellys, installaatio ja soitin tutkii mahdollisuuksia mukauttaa perinteinen soitin nykyaikaan. Installaatioesitys kestää n. 20 minuuttia. Musiikkitalo (Mannerheimintie 13) klo 13–20. Vapaa pääsy.Töölön kirjasto, 4. krs (Topeliuksenkatu 6) klo 16. Vapaa pääsy.TasoA -konsertti. Musiikkitalo, Camerata(Mannerheimintie 13) klo 12. Vapaa pääsy.Taso A -konsertti. Musiikkitalo, Camerata (Mannerheimintie 13) klo 14.30. Vapaa pääsy.Sibelius-Akatemian kamarimusiikkiryhmät. Musiikkitalo, Paavo-sali (Mannerheimintie 13) klo 12. Vapaa pääsy.Krog Roba (Pieni Roobertinkatu 1–3) klo 17 Elifantree 10 v. Liput 16 ja 22 e. Aleksanterin teatteri, teatterisali (Bulevardi 23–27) klo 19 The Necks, Olli Ahvenlahti New Quartet ja M.A. Numminen. Liput 28,50 ja 37,50 e.Metropolia Big Band johtajanaan Antti Rissanen. Laulusolistina Susanna Mesiä. Arabia-sali (Arabiankatu 2) klo 19. Liput 5 ja10 e.Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 20. Liput 24 e.HEO:n kansanopiston lauluntekijälinjalaisten yhteiskeikka. Bar Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 20. Vapaa pääsy.Storyville (Museokatu 8) klo 0.30. Liput 11 e.Hilland Playboys esittää klassista countrymusiikkia. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 20. Vapaa pääsy.Kaupunginteatteri, pieni näyttämö (Eläintarhantie 5) klo 19. Liput 15–30 e.Espoon kaupunginteatterin Kulttuurikeskuksen-tilat(Kaupin­kalliontie 10, Espoo) klo 13. Liput 22 e.Työväenopiston Opistoteatteri, Opistotalo (Helsinginkatu 26) klo 19. Vapaa pääsy.Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68) klo 19. Liput 18,50 ja 22,50 e.Kellariteatteri (Liisankatu 27) klo 19. Liput 6 ja12 e.Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 12. Liput 16–38 e.Kansallisteatteri, pieni näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 20–38 e.Kansallisteatteri, Willensauna (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 16, 32 ja 35 e.Lilla Teatern (Yrjönkatu 30) klo 19. Liput29 e.KansallisteatterinKiertuenäyttämö, Kansallisteatteri, Omapohja (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19 (lm). Liput 15, 26 ja 30 e.Klo 19 Shooting Stars (Britannia 1928). O: Anthony Asquith, A. V. Bramble. Orion (Eerikinkatu 15). Liput 6,50 e.Ulkoluistelua tekojääradalla. Avoinna säävarauksella. Rautatientori klo 14. Liput 4 ja 6 e. Lapset 3 e. Luistinvuokra 6 e.Eläkkeelle jäänyt toimittaja ja kirjailija Helena Petäistö esittelee itselleen merkityksellisen kirjan. HelsinkiMissio (Albertinkatu 33) klo 14.30–16. Vapaa pääsy.Keskustelemassa Me Naiset -lehden päätoimittaja Iina Artima-Kyrki, Suomen Kuvalehden mediakolumnisti Pasi Kivioja, stylisti Teuvo Loman sekä yrittäjä ja juontaja Lola Odusoga. Päivälehden museo (Ludviginkatu 2–4) klo 17–19. Vapaa pääsy.Joulutori, ruokapihoja, karuselli ja joulusauna. Avoinna Senaatintorilla ma–pe klo 11–20 ja la–su klo 10–19. Vapaa pääsy.Keskusteluvieraana toimittaja Hannu Taanila. Esiintymässä kansanmuusikko Minttu Hellstén. Bergga (Viides linja 14) klo 19–21. Vapaa pääsy.Katsotaan neljä tanssielokuvaa. Mikko Kallinen & The Company järjestää. Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46–48) klo 19. Liput 15 e.HelsinkiMission yhteislaulutilaisuus senioreille. Palvelutalo Cecilia (Vuosaarentie 8, sisäänkäynti Punakiventien puolelta) klo 15–16. Vapaa pääsy.Laulattajana Mari Kätkä. Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 18–19. Vapaa pääsy.Nukketeatteri Sampo, Vuotalo (Mosaiikkitori 2) klo 10. Liput 11 e.Työpaja 3–6-vuotiaille lapsille vanhempineen. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 10. Vapaa pääsy.Teatteri ILMI Ö:n tontut Mari-Jalmari, Komppi ja Pultti rakentavat joulua. Annantalo (Annankatu 30) klo 9.30. Liput 7 e.