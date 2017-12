Päivän lehti 4.12.2017

Omaishoitoperheiden tulee saada tarvitsemansa tuki

350 000 ihmistä toimii omaishoitajana perheenjäsenelleen tai muille läheisilleen. Tyypillisimmin omaishoitaja on hoidettavan eläkeikäinen puoliso, mutta sekä omaishoitajien että hoidettavien kirjo on tätä paljon moninaisempi.Joka neljäs omaishoitaja hoitaa vanhempaansa ja noin 15 prosenttia lastaan. Suurimmalla osalla läheistään hoitavista ei ole omaishoitajan virallista asemaa, sillä vain 44 000 heistä on kunnallisen omaishoidon tuen piirissä.on inhimillinen ja usein toivottu hoivamuoto. Kyse on ensisijaisesti ihmisarvosta mutta myös taloudesta. Omaishoitoa tukemalla tehdään miljardiluokan säästöjä vuosittain. Tutkimusten mukaan räätälöity tuki on kustannustehokkain tapa tukea omaishoitoperhettä. Omaishoitajan veronalainen hoitopalkkio on keskimäärin 450 euroa kuukaudessa.Suomessa omaishoitoa on kehitetty viime vuosikymmeninä, mutta vielä on useita omais­hoitajien oikeusturvan ja jaksamisen kannalta merkittäviä epäkohtia. Sote- ja maakuntauudistuksia koskevat lait ovat tulossa eduskunnan käsittelyyn lähikuukausina. Nyt päättäjillä on mahdollisuus korjata omaishoidon suurimmat epäkohdat.omaishoidon tuen myöntämisessä on suuria kuntien välisiä eroja. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit ja palkkiot tulee yhdenmukaistaa vähintään maakuntatasolla. Omaishoitoperheiden tulee saada tarvitsemansa tuki eikä se saa olla riippuvainen kunnan määrärahoista. Maakuntien tulee varata tarkoitukseen tarvetta vastaavat resurssit.Yksi merkittävimmistä epäkohdista on omaishoitajien ­uupuminen. Omaishoito on raskasta ja usein ympärivuorokautista. Lain mukaan sopimusomaishoitajalla on oikeus vähintään kahteen vapaavuorokauteen kuukaudessa. Nyt suuri osa vapaista jää pitämättä.Vapaiden pitäminen tulee turvata monipuolistamalla lyhytaikaisen hoidon vaihtoehtoja. Hallituksen kärkihanke­kokeilujen tuloksia tulee hyödyntää tulevina vuosina. Vapaapäivien lisäksi omaishoitajilla tulee olla mahdollisuus omiin harrastuksiin sekä myös muuhun henkilökohtaiseen virkistäytymiseen.Omaishoidosta puhuttaessa keskustelu rajautuu usein omaishoidon tuen piirissä oleviin omaishoitajiin. Suurin osan omaishoitajista on kuitenkin tuen ulkopuolella. Palvelut on turvattava myös heille ja heidän hoidettavilleen.on kiinnitettävä huomiota alkuperäiseen tavoitteeseen eli siihen, että perustason sote-palvelut ovat todella saatavissa ja ne ­tukevat toisiaan. Kaikilla omaishoitoperheillä on oltava oikeus saada tarvitsemaansa tukea.