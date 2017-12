Päivän lehti 4.12.2017

Muistisairaiden hoitotyö vaatii kohtaamisen taitoa

Terveyden

ja hyvinvoinnin laitoksen kyselyn mukaan 80 prosenttia vanhustenhoitajista on kohdannut väkivaltaa kuluneen viime vuoden aikana.Muistisairas ihminen on yksilöllinen persoona, jolla on omat tarpeensa ja toiveensa. Ihmisen tunteminen auttaa ymmärtämään käyttäytymistä ja reaktioita. Muistisairas voi esimerkiksi säikähtää koputtamatta omaan huoneeseen – siis omaan kotiin – tulevaa vierasta, kovaäänistä ihmistä, ja puolustautua tätä uhkaa vastaan.Jos tilannetta ei nähdä muistisairaan näkökulmasta, voidaan virheellisesti päätellä sairastuneen olevan holtittoman väkivaltainen. Tällöin ei nähdä ihmistä ja hänen tarpeitaan, vaan ainoastaan sairaus ja sen oireet.Jos muistisairas tulkitaan ­aggressiiviseksi, häntä sellai­sena myös kohdellaan, sillä ­ennakkoluulot ja ensikäsitykset tapaavat ohjata kohtaamisiamme. Jos sen sijaan pystytään näkemään toiminnan – aggressiivisuudenkin – taustalla olevat ajatukset ja syyt, niihin voidaan vaikuttaa. Kyse on kohtaamisen taidosta. Muistityössä tarvitaan vankkaa erityisosaamista ja tarvittaessa myös työnohjausta. Ymmärrys muistisairauksista ja muistisairaan ihmisen yksilöllisestä kohtaamisesta on hoitotyössä ensiarvoisen tärkeää.Hoitotyössä on myös oltava riittävästi henkilökuntaa, jotta kohtaamisille on aikaa. Lisäksi johtajilla ja työntekijöillä on vastuu siitä, että hoitotyötä ­tehdään ihmislähtöisesti niin, että asiakkaiden toiveita ja tahtoa sekä ihmisarvoa kunnioitetaan. Muistisairaiden ihmisten parissa työskentelevien työyhteisöjen toimintakulttuuria tulee vahvasti kehittää pois organisaatio- ja hoitajalähtöisyydestä.Tärkeää on myös, että hoitajat voivat työssään hyvin. Jos näin ei ole, se näkyy suoraan hoitotyön laadussa.